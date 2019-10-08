Луценко обсуждал с Джулиани конфискацию денег Януковича

КИЕВ, 8 окт – РИА Новости. Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что согласился на встречу с личным адвокатом американского президента Руди Джулиани, чтобы выяснить, как конфисковать деньги бывшего главы украинского государства Виктора Януковича, якобы находящиеся в США.
Ранее Луценко заявил, что дважды встречался с Джулиани и много общался с ним по телефону.
"Я согласился (на встречу с Джулиани – ред.), потому, что это было единственным путем попробовать добиться совместного следствия над деньгами организованной преступной группировки Януковича, большая часть которых, по нашим данным, находятся в США… Я хотел узнать у Джулиани, в какие двери еще можно стучать, чтобы попробовать конфисковать еще и эти грязные деньги", - заявил Луценко в эфире радио "Новое время" во вторник.
По его словам, речь идет о 7 миллиардах долларов, которые были привлечены правительством Януковича при размещении украинских облигаций внешнего займа с обязательством по выплате одному из хедж-фондов США.
30 сентября, 03:54РИА НовостиЛуценко заявил о давлении со стороны адвоката Трампа
В 2017 году Александр Турчинов, занимавший тогда пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил о вступлении в силу решения украинского суда, касающегося конфискации 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах компаний, подконтрольных окружению Януковича. По его словам, украинский Ощадбанк, на счетах которого находились арестованные средства, приступил к выполнению этого судебного решения.
Оболонский районный суд Киева 24 января вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Частные адвокаты Януковича, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после смены власти в 2014 году. Экс-президент категорически отрицает свою вину.