Луценко обсуждал с Джулиани конфискацию денег Януковича

КИЕВ, 8 окт – РИА Новости. Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что согласился на встречу с личным адвокатом американского президента Руди Джулиани, чтобы выяснить, как конфисковать деньги бывшего главы украинского государства Виктора Януковича, якобы находящиеся в США.

Ранее Луценко заявил, что дважды встречался с Джулиани и много общался с ним по телефону.

"Я согласился (на встречу с Джулиани – ред.), потому, что это было единственным путем попробовать добиться совместного следствия над деньгами организованной преступной группировки Януковича, большая часть которых, по нашим данным, находятся в США… Я хотел узнать у Джулиани, в какие двери еще можно стучать, чтобы попробовать конфисковать еще и эти грязные деньги", - заявил Луценко в эфире радио " Новое время " во вторник.

По его словам, речь идет о 7 миллиардах долларов, которые были привлечены правительством Януковича при размещении украинских облигаций внешнего займа с обязательством по выплате одному из хедж-фондов США.

В 2017 году Александр Турчинов, занимавший тогда пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил о вступлении в силу решения украинского суда, касающегося конфискации 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах компаний, подконтрольных окружению Януковича. По его словам, украинский Ощадбанк, на счетах которого находились арестованные средства, приступил к выполнению этого судебного решения.