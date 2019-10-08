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РИА Новости

Россия и Аргентина подписали протокол о сотрудничестве в космической сфере

19:10 08.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПавильон "Роскосмоса" на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019
Павильон Роскосмоса на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 окт - РИА Новости. Россия и Аргентина подписали двусторонний межправительственный протокол о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
До этого между странами действовало соглашение, подписанное еще во времена СССР.
Как пояснил журналистам замгендиректора "Роскосмоса" Михаил Хайлов, данный протокол, в частности, предусматривает работу в области навигации, дистанционного зондирования Земли, научные исследования, создание космической техники, пилотируемой космонавтики.
"В принципе соглашение составлено так, что оно покрывает все направления космической деятельности", - сказал он.
По его словам, данный документ создает законодательную базу для сотрудничества России и Аргентины.
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