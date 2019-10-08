Россия и Аргентина подписали протокол о сотрудничестве в космической сфере

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 окт - РИА Новости. Россия и Аргентина подписали двусторонний межправительственный протокол о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

До этого между странами действовало соглашение, подписанное еще во времена СССР.

Как пояснил журналистам замгендиректора "Роскосмоса" Михаил Хайлов, данный протокол, в частности, предусматривает работу в области навигации, дистанционного зондирования Земли, научные исследования, создание космической техники, пилотируемой космонавтики.

"В принципе соглашение составлено так, что оно покрывает все направления космической деятельности", - сказал он.