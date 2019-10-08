Суд отклонил иск Алибасова к производителю "Крота" и компании "Ашан"

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Пресненский суд Москвы во вторник рассмотрел иск продюсера Бари Алибасова на 100 миллионов рублей к производителю химического средства для очистки труб "Крот" - компании "АМС Медиа", а также к компании "Ашан", сообщили РИА Новости в суде.
Алибасов в начале июня попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб, перепутав бутылки. Позже продюсер подал иск на 100 миллионов рублей к производителю химического средства "Крот" - компании "АМС Медиа", а также к компании "Ашан". По словам адвоката, в 85 миллионов Алибасов оценил моральный вред и в 15 миллионов – сумму, потраченную на лечение и последующее восстановление.
"Суд отказал в удовлетворении исковых требований", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, после инцидента с бытовой химией врачи диагностировали у Алибасова ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. В середине июня его выписали из больницы.
Адвокат Алибасова также говорил, что продюсер хочет добиться того, чтобы был принят закон, по которому упаковки продуктов бытовой химии не должны быть похожи на еду и напитки.