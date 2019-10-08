Суд отклонил иск Алибасова к производителю "Крота" и компании "Ашан"

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Пресненский суд Москвы во вторник рассмотрел иск продюсера Бари Алибасова на 100 миллионов рублей к производителю химического средства для очистки труб "Крот" - компании "АМС Медиа", а также к компании "Ашан", сообщили РИА Новости в суде.

Алибасов в начале июня попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб, перепутав бутылки. Позже продюсер подал иск на 100 миллионов рублей к производителю химического средства "Крот" - компании "АМС Медиа", а также к компании "Ашан". По словам адвоката, в 85 миллионов Алибасов оценил моральный вред и в 15 миллионов – сумму, потраченную на лечение и последующее восстановление.

"Суд отказал в удовлетворении исковых требований", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, после инцидента с бытовой химией врачи диагностировали у Алибасова ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. В середине июня его выписали из больницы.