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РИА Новости

Парламент Италии принял закон о сокращении числа депутатов на 345 человек

19:06 08.10.2019
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© Фото : Manfred HeydeЗдание парламента Италии
Здание парламента Италии
© Фото : Manfred Heyde
Здание парламента Италии. Архивное фото
РИМ, 8 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Палата депутатов парламента Италии во вторник окончательно, в четвертом чтении одобрила конституционный закон, предусматривающий сокращение численного состава высшего законодательного органа страны на 345 человек.
За принятие этого документа, который, несомненно, окажет серьезное воздействие на функционирование политической системы Италии, высказались фактически все основные силы, представленные в национальном парламенте. В ходе голосования его поддержало абсолютное большинство членов нижней палаты – 553 депутата, против проголосовали лишь 14 участников заседания.
Согласно новому закону, численность сенаторов будет сокращена с нынешних 315 до 200, а депутатов – с 630 до 400.
Процедура принятия конституционного закона предусматривает не только проведение двух слушаний и голосований в каждой из палат парламента, но также возможную организацию референдума о его одобрении в течение трех месяцев после финального голосования в парламенте.
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По мнению местных политических аналитиков, принятие данного закона существенно отдаляет перспективу досрочных парламентских выборов, о необходимости проведения которых активно говорят лидеры правых политических партий, прежде всего, "Лиги". Достаточно сказать, что референдум по этому закону может состояться в мае-июне 2020 года, после чего потребуется еще несколько месяцев для определения новых избирательных округов.
Проведение этой реформы является крупной политической победой правящего "Движения 5 звезд" (Д5З), лидер которого Луиджи Ди Майо не раз называл ее "эпохальной" и "исторической". "Пятизвездочники" давно настаивали на необходимости сокращения численности парламента, подчеркивая, что такая мера не только будет способствовать более эффективной работе депутатов и сенаторов, но и позволит ежегодно экономить 100 миллионов евро.
Важно отметить, что окончательному одобрению закона предшествовало достижение политического соглашения между Д5З и его партнером по правящей коалиции – Демократической партией относительно разработки нового закона о выборах, проект которого должен быть представлен в парламенте уже в декабре.
Демократы ранее трижды голосовали против сокращения числа парламентариев, указывая, что такой шаг может нанести ущерб "эффективному политическому и территориальному плюрализму". Уравновесить конституционный закон призван возврат к системе пропорционального представительства, которая должна быть закреплена в новом законе о выборах.
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