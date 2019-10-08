Региональный материнский капитал предложили вернуть в Подмосковье

Председатель комиссии по развитию здравоохранения, социальной политике, СО НКО, поддержке семьи и детства общественной палаты Московской области Юлия Зимова отметила, что сейчас нет уверенности, что к 2024 году Подмосковье достигнет планируемого процента рождаемости.

"У нас отменен сейчас материнский капитал. Большая часть выплат, которые сейчас есть, ‒ федеральные. Конечно, сейчас много чего делается с детскими садами, есть и компенсации по оплате коммунальных услуг для многодетных и так далее. Но мы решили предложить „демографический пакет“ Московской области. Эти предложения будут направлены в правительство для рассмотрения", ‒ подчеркнула Зимова.