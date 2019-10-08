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РИА Новости
Новости Подмосковья

Региональный материнский капитал предложили вернуть в Подмосковье

19:03 08.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл БрагаМать с новорожденным ребенком
Мать с новорожденным ребенком
© РИА Новости / Кирилл Брага
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В Московской области состоялось пленарное заседание общественной палаты региона. В ходе него поступило предложение вернуть материнский капитал от области и ввести институт сертифицированных нянь. Об этом сообщил телеканал "360".
Председатель комиссии по развитию здравоохранения, социальной политике, СО НКО, поддержке семьи и детства общественной палаты Московской области Юлия Зимова отметила, что сейчас нет уверенности, что к 2024 году Подмосковье достигнет планируемого процента рождаемости.
"У нас отменен сейчас материнский капитал. Большая часть выплат, которые сейчас есть, ‒ федеральные. Конечно, сейчас много чего делается с детскими садами, есть и компенсации по оплате коммунальных услуг для многодетных и так далее. Но мы решили предложить „демографический пакет“ Московской области. Эти предложения будут направлены в правительство для рассмотрения", ‒ подчеркнула Зимова.
Общественники предлагают вернуть в "демографическом пакете" региональный материнский капитал, дать возможность семьям пользоваться услугами сертифицированных нянь, в многодетных семьях – выплачивать ежемесячное пособие на каждого ребенка до достижения совершеннолетия, предоставить отцовский капитал от региона при рождении третьего ребенка и выдавать субсидированный наем жилья для семей с детьми.
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Новости ПодмосковьяМосковская область
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