Региональный материнский капитал предложили вернуть в Подмосковье

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В Московской области состоялось пленарное заседание общественной палаты региона. В ходе него поступило предложение вернуть материнский капитал от области и ввести институт сертифицированных нянь. Об этом сообщил телеканал "360".
Председатель комиссии по развитию здравоохранения, социальной политике, СО НКО, поддержке семьи и детства общественной палаты Московской области Юлия Зимова отметила, что сейчас нет уверенности, что к 2024 году Подмосковье достигнет планируемого процента рождаемости.
"У нас отменен сейчас материнский капитал. Большая часть выплат, которые сейчас есть, ‒ федеральные. Конечно, сейчас много чего делается с детскими садами, есть и компенсации по оплате коммунальных услуг для многодетных и так далее. Но мы решили предложить „демографический пакет“ Московской области. Эти предложения будут направлены в правительство для рассмотрения", ‒ подчеркнула Зимова.
Общественники предлагают вернуть в "демографическом пакете" региональный материнский капитал, дать возможность семьям пользоваться услугами сертифицированных нянь, в многодетных семьях – выплачивать ежемесячное пособие на каждого ребенка до достижения совершеннолетия, предоставить отцовский капитал от региона при рождении третьего ребенка и выдавать субсидированный наем жилья для семей с детьми.