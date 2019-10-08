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РИА Новости

Россия и Иран призвали приостановить работу Первого комитета ГА ООН

18:58 08.10.2019
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
ООН, 8 окт - РИА Новости. Иран и Россия выступили за приостановку работы Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, до тех пор, пока генсек ООН Антониу Гутерреш не отреагирует на ситуацию с невыдачей американских виз ряду делегатов для участия в деятельности комитета, однако большинство членов органа не поддержали это решение, передает корреспондент РИА Новости.
На прошлой неделе выяснилось, что США не выдали визы ряду делегатов от России и некоторых других стран, намеревавшихся принять участие в работе Первого комитета ГА ООН.
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Во вторник представитель Ирана, делегаты которого также не получили визы, предложил завершить заседание комитета до тех пор, пока генсек ООН не будет проинформирован о ситуации и не отреагирует на нее. Возглавляющий российскую делегацию директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков поддержал это предложение.
"Мне хотелось бы выступить в поддержку предложения о временном перерыве в работе нашей сессии с тем, чтобы вопрос был доложен непосредственно генеральному секретарю ООН, который несет личную ответственность за то, чтобы все делегации имели равный и ничем неограниченный доступ на наши мероприятия в штаб-квартире ООН, которая волей судьбы оказалась на американской земле", - сказал Ермаков.
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Представитель США выступил против приостановки работы комитета.
"Несколько удивляет реакция нашего американского коллеги, который хочет опять спустить на тормозах решение очень серьезной организационной проблемы, которую они сами создали", - отметил Ермаков.
"Мы должны найти решение созданной проблемы со стороны США, а не уходить, не загонять эту проблему куда-то под стол. Она есть, ее нужно решать. И проблема не такая уж серьезная. Выдайте спокойно визы, обеспечьте доступ в нашу организацию всем делегациям, которые были выбраны на национальном уровне, и мы сразу же продолжим нашу работу", - добавил он.
В итоге за приостановку работы комитета проголосовали 16 делегаций, против - 78, воздержались - 31.
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на прошлой неделе предложил перенести сессии Первого комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.
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4 октября, 11:12Сказано в эфире
Политолог предположил, перенесут ли сессии комитета ГА ООН из СШАРоссия предложила перенести из Нью-Йорка сессии комитета Генассамблеи ООН по разоружению. Эту инициативу прокомментировал в в эфире радио Sputnik политолог Александр Коньков.
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Дмитрий Полянский
Невыдача виз США делегатам из РоссииМИД РФООНИранСШАВ мире
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