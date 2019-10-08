Россия и Иран призвали приостановить работу Первого комитета ГА ООН

ООН, 8 окт - РИА Новости. Иран и Россия выступили за приостановку работы Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, до тех пор, пока генсек ООН Антониу Гутерреш не отреагирует на ситуацию с невыдачей американских виз ряду делегатов для участия в деятельности комитета, однако большинство членов органа не поддержали это решение, передает корреспондент РИА Новости.

На прошлой неделе выяснилось, что США не выдали визы ряду делегатов от России и некоторых других стран, намеревавшихся принять участие в работе Первого комитета ГА ООН.

Во вторник представитель Ирана, делегаты которого также не получили визы, предложил завершить заседание комитета до тех пор, пока генсек ООН не будет проинформирован о ситуации и не отреагирует на нее. Возглавляющий российскую делегацию директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков поддержал это предложение.

"Мне хотелось бы выступить в поддержку предложения о временном перерыве в работе нашей сессии с тем, чтобы вопрос был доложен непосредственно генеральному секретарю ООН, который несет личную ответственность за то, чтобы все делегации имели равный и ничем неограниченный доступ на наши мероприятия в штаб-квартире ООН, которая волей судьбы оказалась на американской земле", - сказал Ермаков.

Представитель США выступил против приостановки работы комитета.

"Несколько удивляет реакция нашего американского коллеги, который хочет опять спустить на тормозах решение очень серьезной организационной проблемы, которую они сами создали", - отметил Ермаков.

"Мы должны найти решение созданной проблемы со стороны США, а не уходить, не загонять эту проблему куда-то под стол. Она есть, ее нужно решать. И проблема не такая уж серьезная. Выдайте спокойно визы, обеспечьте доступ в нашу организацию всем делегациям, которые были выбраны на национальном уровне, и мы сразу же продолжим нашу работу", - добавил он.

В итоге за приостановку работы комитета проголосовали 16 делегаций, против - 78, воздержались - 31.