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РИА Новости

Песков прокомментировал заявление Лукашенко о Донбассе

18:50 08.10.2019 (обновлено: 03:38 09.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБронетранспортер ополчения ДНР
Бронетранспортер ополчения ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Бронетранспортер ополчения ДНР. Архивное фото
МОСКВА/МИНСК, 8 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ситуация в Донбассе стала следствием конфликта между Россией и Украиной.
"Здесь можно только не согласиться с оценкой, потому что конфликт на Донбассе является внутриукраинским конфликтом и Россия никоим образом не являлась, не является и не будет являться стороной этого конфликта", — сказал Песков.
Он отметил, что вопрос о том, "кто кем кого считает" — не самый важный. По его словам, гораздо важнее понимать, кто готов готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто нет.
Пресс-секретарь подчеркнул, что необходимо помочь Украине решить проблему юго-востока, так как она для страны жизненно важна.
Накануне Песков говорил о том, что самопровозглашенные республики Донбасса — самостоятельные субъекты в урегулировании внутриукраинского конфликта, хотя Москва и имеет на них определенное влияние.
Он также напомнил, что Москва наряду с Берлином и Парижем выступает гарантом Минских соглашений и, как и все страны, заинтересована в том, чтобы все мероприятия этого плана выполнялись.
Военнослужащий ЛНР запускает сигнальную ракету белого цвета, означающую готовность ополченцев приступить к разведению сил и средств, на контрольно-пропускном пункте в районе Станицы Луганской
7 октября, 19:22Радио Sputnik
Случайность или тенденция? Кому выгоден срыв разведения сил в ДонбассеВ Москве, ДНР и ЛНР отреагировали на срыв разведения сил в Донбассе и рассказали, зачем нужны новые препятствия для мирного урегулирования и "нормандского" саммита.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
О, это Песков, у которого и нос не растёт, о его семья и дочь там за границей, о это песня!
8 октября, 21:06
МММоё Мнение
63611131
Если сам веришь в том,что говоришь-это и есть твоя правда.А Песков верит своим словам?
8 октября, 22:11
Жан Чери
51001122
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