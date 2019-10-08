Песков прокомментировал заявление Лукашенко о Донбассе

МОСКВА/МИНСК, 8 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ситуация в Донбассе стала следствием конфликта между Россией и Украиной.

"Здесь можно только не согласиться с оценкой, потому что конфликт на Донбассе является внутриукраинским конфликтом и Россия никоим образом не являлась, не является и не будет являться стороной этого конфликта", — сказал Песков.

Он отметил, что вопрос о том, "кто кем кого считает" — не самый важный. По его словам, гораздо важнее понимать, кто готов готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто нет.

Пресс-секретарь подчеркнул, что необходимо помочь Украине решить проблему юго-востока, так как она для страны жизненно важна.

Накануне Песков говорил о том, что самопровозглашенные республики Донбасса — самостоятельные субъекты в урегулировании внутриукраинского конфликта, хотя Москва и имеет на них определенное влияние.