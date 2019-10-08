Россияне не пострадали при наезде грузовика на автомобили в Германии

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Граждане РФ не пострадали в ДТП в немецкой земле Гессен в ФРГ, сообщило генконсульство РФ во Франкфурте-на-Майне

Вечером в понедельник в городе Лимбург-на-Лане (федеральная земля Гессен) грузовик, за рулем которого был выходец из Сирии, въехал на перекрестке в восемь автомобилей. Пострадали девять человек, одному оказали помощь на месте, остальных выписали из больницы в ночь на вторник. Подозреваемый, который также получил травмы, был задержан на месте дежурившими в районе полицейскими. Власти Германии рассматривают наезд грузовика как террористический акт, передал телеканал ZDF со ссылкой на источники в силовых ведомствах.

"По информации правоохранительных органов Гессена, граждан России среди пострадавших нет", - сообщило генконсульство РФ на своей странице в Facebook

Во вторник прокуратура сообщила установленные на данный момент детали происшествия. Подозреваемый - тридцатидвухлетний гражданин Сирии (по данным СМИ, прибывший в Германию в 2015 году) - около 17.18 понедельника (18.18 мск) силой выволок водителя грузовика из кабины, при этом оружие не использовалось, уточняет прокуратура. Далее подозреваемый, проехав некоторое расстояние, на скорости въехал в автомобили на перекрестке.