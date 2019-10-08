Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T18:47Z
https://ria.ru/20191008/1559554668.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153068/53/1530685390_0:8:1946:1103_1036x0_80_0_0_a1496fe28fd47b332944de474776dba9.jpg
РИА Новости

Россияне не пострадали при наезде грузовика на автомобили в Германии

18:47 08.10.2019
488
© AP Photo / dpa / Oliver BergПолицейские у здания центрального вокзала в Кельне
Полицейские у здания центрального вокзала в Кельне
© AP Photo / dpa / Oliver Berg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Граждане РФ не пострадали в ДТП в немецкой земле Гессен в ФРГ, сообщило генконсульство РФ во Франкфурте-на-Майне
Вечером в понедельник в городе Лимбург-на-Лане (федеральная земля Гессен) грузовик, за рулем которого был выходец из Сирии, въехал на перекрестке в восемь автомобилей. Пострадали девять человек, одному оказали помощь на месте, остальных выписали из больницы в ночь на вторник. Подозреваемый, который также получил травмы, был задержан на месте дежурившими в районе полицейскими. Власти Германии рассматривают наезд грузовика как террористический акт, передал телеканал ZDF со ссылкой на источники в силовых ведомствах.
"По информации правоохранительных органов Гессена, граждан России среди пострадавших нет", - сообщило генконсульство РФ на своей странице в Facebook.
Во вторник прокуратура сообщила установленные на данный момент детали происшествия. Подозреваемый - тридцатидвухлетний гражданин Сирии (по данным СМИ, прибывший в Германию в 2015 году) - около 17.18 понедельника (18.18 мск) силой выволок водителя грузовика из кабины, при этом оружие не использовалось, уточняет прокуратура. Далее подозреваемый, проехав некоторое расстояние, на скорости въехал в автомобили на перекрестке.
Сотрудники полиции
Вчера, 10:32РИА Новости
СМИ: власти Германии рассматривают инцидент в Гессене как теракт
Полиция Германии провела обыски в двух квартирах в связи с инцидентом. Были найдены улики, в том числе мобильный телефон и USB-накопители, говорится в поступившем в РИА Новости пресс-релизе прокуратуры Гессена.
220040
Обсудить 0
ГерманияРоссияВ мире
Рекомендуем
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon
В Германии разбился американский истребитель
РИА
Новости
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постпред России при ЕС встретился с Юнкером
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Россия и Иран призвали приостановить работу Первого комитета ГА ООН
Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
Херсонский горсовет призвал не допустить реализации "формулы Штайнмайера"
Лента
новостей
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп обвинил Россию и Китай в угрозе стабильности на Ближнем Востоке
Полицейские рядом в Германии
На западе Германии грузовик протаранил припаркованные машины
Юрий Луценко
Луценко обсуждал с Джулиани конфискацию денег Януковича
Здание парламента Италии
Парламент Италии принял закон о сокращении числа депутатов на 345 человек
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
США специально блокируют работу комитета ГА ООН, заявили в МИД
Палестина
ХАМАС заявило о согласии на всеобщие демократические выборы в Палестине
Министерство юстиции США
В США НПО потребовала раскрыть методы борьбы с иностранным влиянием
Москва, Белорусский вокзал
В Москву из Германии прибыл поезд с высоким радиационным фоном
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани
Адвокату Трампа предложили рассказать в сенате о коррупции на Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
06:56Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
06:52В Колыме сомневаются в объективности рейтинга смертности от алкоголя
06:39Врачи оценили состояние пострадавшей при пожаре в Красноярске
06:14В Брянске похоронщики продавали бесплатные места на кладбище
06:12Названы самые эффективные способы сэкономить в путешествиях
06:09Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
06:09Букмекеры выдвигают Джорджа Мартина на Нобелевскую премию по литературе
05:59Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Лента новостейМолния