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РИА Новости

ХАМАС заявило о согласии на всеобщие демократические выборы в Палестине

18:42 08.10.2019
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© REUTERS / Mohamad TorokmanПалестина
Палестина
© REUTERS / Mohamad Torokman
Палестина. Архивное фото
ГАЗА, 8 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС, правящее в секторе Газа, подтвердило свое согласие на проведение всеобщих демократических выборов на палестинских территориях, заявил РИА Новости представитель движения Абдаллатиф аль-Кануа.
Ранее палестинский лидер Махмуд Аббас поручил главе палестинского центризбиркома начать подготовку к проведению всеобщих выборов.
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"Выборы должны быть всеобщими и в одном комплекте, который фактически согласован в рамках соглашений, подписанных с (движением - ред.) ФАТХ. Мы готовы провести консультации для обеспечения успеха их (проведения – ред.)", - заявил аль-Кануа.
Отмечается, что движение ХАМАС настроено против того, что выборы главы Палестины проходили после законодательных выборов.
По его словам, палестинский народ имеет право одновременно избрать главу Палестинской национальной администрации, Законодательный совет и Национальный совет.
Палестинские партии и блоки в секторе Газа предложили ФАТХ и ХАМАС инициативу для проведения выборов, которую одобрило ХАМАС и отвергло ФАТХ.
В октябре 2018 года движения ФАТХ и ХАМАС подписали в Каире соглашение о преодолении раскола и восстановлении целостности палестинской политической системы, однако основная часть договоренностей до сих пор не реализована на практике.
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Махмуд АббасХамасФАТХПалестинаВ мире
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