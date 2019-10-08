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РИА Новости

Херсонский горсовет призвал не допустить реализации "формулы Штайнмайера"

18:35 08.10.2019
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© РИА Новости / СтрингерУчастники акции "Нет Капитуляции" против согласования Киевом "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 8 окт – РИА Новости. Депутаты Херсонского горсовета на внеочередной сессии обратились к президенту Владимиру Зеленскому и Верховной раде с призывом не допустить реализации "формулы Штайнмайера", сообщила во вторник пресс-служба мэрии.
Ранее контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого против "формулы Штайнмайера" выступили депутаты Львовского, Ивано-Франсковского и Хмельницкого областных советов, а также Сумского горсовета.
"Депутаты Херсонского городского совета выступают категорически против плана реализовать так называемую "формулу Штайнмайера", по которой, согласно минским соглашениям, вводится особый статус Донбасса", - говорится в сообщении на сайте мэрии.
По данным пресс-службы, за обращение к Зеленскому и Раде проголосовали 28 депутатов. Как сообщил депутат горсовета Виталий Урбанский на странице в Facebook, семь депутатов воздержались, 18 - не голосовали.
Кроме того, депутаты считают, что выборы в Донбассе нужно проводить только после полного возвращения неподконтрольных Киеву территорий, завершения административно-территориальной реформы и полной перепаспортизации всего населения.
Представители ОБСЕ в районе пропускного пункта Станица Луганская
Вчера, 17:26РИА Новости
В НАТО выступили за согласование "формулы Штайнмайера"
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"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеОБСЕДонбассВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийХерсонВ мире
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