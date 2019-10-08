Херсонский горсовет призвал не допустить реализации "формулы Штайнмайера"

Участники акции "Нет Капитуляции" против согласования Киевом "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве

КИЕВ, 8 окт – РИА Новости. Депутаты Херсонского горсовета на внеочередной сессии обратились к президенту Владимиру Зеленскому и Верховной раде с призывом не допустить реализации "формулы Штайнмайера", сообщила во вторник пресс-служба мэрии.

Ранее контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого против "формулы Штайнмайера" выступили депутаты Львовского, Ивано-Франсковского и Хмельницкого областных советов, а также Сумского горсовета.

"Депутаты Херсонского городского совета выступают категорически против плана реализовать так называемую "формулу Штайнмайера", по которой, согласно минским соглашениям, вводится особый статус Донбасса", - говорится в сообщении на сайте мэрии.

По данным пресс-службы, за обращение к Зеленскому и Раде проголосовали 28 депутатов. Как сообщил депутат горсовета Виталий Урбанский на странице в Facebook, семь депутатов воздержались, 18 - не голосовали.