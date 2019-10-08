"Бориса" Дмитрия Крымова покажут в "Музее Москвы" в октябре

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Продюсер Леонид Роберман и "Музей Москвы" представляют спектакль Дмитрия Крымова "Борис" по мотивам драмы А.С.Пушкина "Борис Годунов", сообщает пресс-служба проекта.

Этот спектакль — первая работа Дмитрия Крымова во внетеатральном пространстве.

Премьерные спектакли пройдут в "Музее Москвы" с 10 по 17 октября 2019 года.

"Борис Годунов" Пушкина – опаснейшая вещь. Сугубо нетрадиционная. Как картина Пикассо, написанная еще до передвижников и академистов. Пушкин написал это хулиганство 200 лет назад, мы к нему привыкли, как привыкают к разбитому окну. Оно уже не опасно, осколки уже не режутся и из него уже не дует. Нужно искать остроту в другом месте. Может быть, надо еще раз разбить…", — рассказал режиссер спектакля Дмитрий Крымов

В роли Бориса Годунова — Тимофей Трибунцев, Василия Шуйского — Михаил Филиппов, в роли Марины Мнишек — Паулина Андреева/Виктория Исакова/Мириам Сехон, в роли Лжедмитрия — Мария Смольникова/Алина Ходживанова.

"Будет ли это "тот самый" "Борис Годунов"? Не думаю. Крымов – режиссёр, который покоряет вершины, идя своими неизведанными, непроторенными ещё никем тропами. Следовать каждой букве автора – неприемлемо для него. Надеюсь, что при всём уважении к Пушкину, "Борис" будет очередным хулиганством Дмитрия Крымова. Но в этот раз всё будет ещё более хулиганистым, ещё более дерзким… ещё более страшным", - отметил продюсер Леонид Роберман.

Предыдущий театральный проект Дмитрия Крымова и Леонида Робермана "Безприданница", поставленный в "Школе драматического искусства", удостоился престижной театральной премии "Хрустальная Турандот" в номинациях "Лучший спектакль" (Дмитрий Крымов) и "Лучшая женская роль" (Мария Смольникова).