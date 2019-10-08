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РИА Новости
Культура

"Бориса" Дмитрия Крымова покажут в "Музее Москвы" в октябре

23:15 08.10.2019
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© Театральное агентство «Арт-партнер XXI»Фрагмент репетиции спектакля "Борис" Дмитрия Крымова
Фрагмент репетиции спектакля Борис Дмитрия Крымова
© Театральное агентство «Арт-партнер XXI»
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Продюсер Леонид Роберман и "Музей Москвы" представляют спектакль Дмитрия Крымова "Борис" по мотивам драмы А.С.Пушкина "Борис Годунов", сообщает пресс-служба проекта.
Этот спектакль — первая работа Дмитрия Крымова во внетеатральном пространстве.
Премьерные спектакли пройдут в "Музее Москвы" с 10 по 17 октября 2019 года.
"Борис Годунов" Пушкина – опаснейшая вещь. Сугубо нетрадиционная. Как картина Пикассо, написанная еще до передвижников и академистов. Пушкин написал это хулиганство 200 лет назад, мы к нему привыкли, как привыкают к разбитому окну. Оно уже не опасно, осколки уже не режутся и из него уже не дует. Нужно искать остроту в другом месте. Может быть, надо еще раз разбить…", — рассказал режиссер спектакля Дмитрий Крымов
В роли Бориса Годунова — Тимофей Трибунцев, Василия Шуйского — Михаил Филиппов, в роли Марины Мнишек — Паулина Андреева/Виктория Исакова/Мириам Сехон, в роли Лжедмитрия — Мария Смольникова/Алина Ходживанова.
"Будет ли это "тот самый" "Борис Годунов"? Не думаю. Крымов – режиссёр, который покоряет вершины, идя своими неизведанными, непроторенными ещё никем тропами. Следовать каждой букве автора – неприемлемо для него. Надеюсь, что при всём уважении к Пушкину, "Борис" будет очередным хулиганством Дмитрия Крымова. Но в этот раз всё будет ещё более хулиганистым, ещё более дерзким… ещё более страшным", - отметил продюсер Леонид Роберман.
Предыдущий театральный проект Дмитрия Крымова и Леонида Робермана "Безприданница", поставленный в "Школе драматического искусства", удостоился престижной театральной премии "Хрустальная Турандот" в номинациях "Лучший спектакль" (Дмитрий Крымов) и "Лучшая женская роль" (Мария Смольникова).
"Борис" в интерпретации Крымова — site-specific спектакль. Как в пьесе "Борис Годунов" сама Москва становилась героем драмы, так и в постановке Крымова одним из главных действующих лиц спектакля становится здание музея со всей его многообразной историей. Для объединения театрального действия с предметным миром эпохи Ивана Грозного и Бориса Годунова режиссер и хранители музея подобрали более тысячи артефактов: церковную утварь, детали кожаной обуви, керамику, трубы из дерева и побывавшие в пожаре изразцы", - пояснила директор "Музея Москвы" Анна Трапкова.
Сцена из спектакля Три товарища
1 октября, 18:35Культура
"Современник" открывает новый сезон спектаклем Галины Волчек "Три товарища"
200000
КультураТеатрНовости культурыПаулина АндрееваКсения РаппопортБорис Годунов
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