Госдеп обвинил Россию и Китай в угрозе стабильности на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер заявил, что Россия и Китай бросают вызов безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, а также интересам США.

"Я буду говорить сегодня о России и Китае - новых вызовах для безопасности и стабильности Ближнего Востока", - сказал он, выступая на мероприятии в Атлантическом совете в Вашингтоне.

По словам Шенкера, в отличие от России и Китая, у США имеется "долгий послужной список по созданию мира, стабильности и процветания" на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

"Мы также вносим значительный вклад в виду гуманитарной помощи. С 2014 года только для Ирака США предоставили почти 2,5 миллиарда долларов гуманитарной помощи", - добавил он.

Он обвинил Россию в том, что страна не оказывает никакой гуманитарной помощи региону. По его словам, вместо оказания помощи, "Россия и Китай пытаются использовать возможности" для распространения влияния в регионе для собственной выгоды.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не приносит на Ближний Восток никакого негатива, связанного с "науськиванием одной страны региона против другой".