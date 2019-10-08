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РИА Новости

Госдеп обвинил Россию и Китай в угрозе стабильности на Ближнем Востоке

18:25 08.10.2019
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер заявил, что Россия и Китай бросают вызов безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, а также интересам США.
"Я буду говорить сегодня о России и Китае - новых вызовах для безопасности и стабильности Ближнего Востока", - сказал он, выступая на мероприятии в Атлантическом совете в Вашингтоне.
По словам Шенкера, в отличие от России и Китая, у США имеется "долгий послужной список по созданию мира, стабильности и процветания" на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
"Мы также вносим значительный вклад в виду гуманитарной помощи. С 2014 года только для Ирака США предоставили почти 2,5 миллиарда долларов гуманитарной помощи", - добавил он.
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Он обвинил Россию в том, что страна не оказывает никакой гуманитарной помощи региону. По его словам, вместо оказания помощи, "Россия и Китай пытаются использовать возможности" для распространения влияния в регионе для собственной выгоды.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не приносит на Ближний Восток никакого негатива, связанного с "науськиванием одной страны региона против другой".
Заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Альберт Ситников ранее заявлял, что Россия ежегодно направляет на содействие решению проблемы беженцев два миллиона долларов.
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