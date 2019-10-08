США специально блокируют работу комитета ГА ООН, заявили в МИД

ООН, 8 окт - РИА Новости. Россия допускает, что США умышленно блокируют работу Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, не выдавая визы делегатам от различных стран, заявил на заседании комитета глава российской делегации, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.

"Нельзя исключать, что предвидя нашу острую реакцию на визовую войну, США умышленно ее развязали. Иначе трудно интерпретировать то безразличие, которое принимающая сторона демонстрирует в этом вопросе. Не делается ли это для того, чтобы чужими руками заблокировать работу Первого комитета по обсуждению наиболее важных проблем международной безопасности, по многим из которых США уже долгие годы не могут предложить ни единого позитивного решения", - сказал Ермаков.

Первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, приостановил работу до 10.00 (17.00 мск) вторника из-за проблем с выдачей виз делегатам из РФ и других стран, заявил ранее РИА Новости источник в российской делегации. Как заявил на прошлой неделе зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, части российских делегатов, планирующих принять участие в работе Первого комитета, не выдали визы в США. В свою очередь зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин сообщил, что работа Шестого комитета ГА ООН, занимающегося правовыми вопросами, перенесена на вторник вслед за тем, как аналогичное решение было принято в отношении Первого комитета, это связано с визовой политикой США.