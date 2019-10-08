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РИА Новости

США специально блокируют работу комитета ГА ООН, заявили в МИД

18:14 08.10.2019
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© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 8 окт - РИА Новости. Россия допускает, что США умышленно блокируют работу Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, не выдавая визы делегатам от различных стран, заявил на заседании комитета глава российской делегации, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
Во вторник США по-прежнему не решили вопрос с выдачей виз ряду делегатов, в том числе россиянам, для работы в Первом комитете ГА ООН.
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"Нельзя исключать, что предвидя нашу острую реакцию на визовую войну, США умышленно ее развязали. Иначе трудно интерпретировать то безразличие, которое принимающая сторона демонстрирует в этом вопросе. Не делается ли это для того, чтобы чужими руками заблокировать работу Первого комитета по обсуждению наиболее важных проблем международной безопасности, по многим из которых США уже долгие годы не могут предложить ни единого позитивного решения", - сказал Ермаков.
Первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, приостановил работу до 10.00 (17.00 мск) вторника из-за проблем с выдачей виз делегатам из РФ и других стран, заявил ранее РИА Новости источник в российской делегации. Как заявил на прошлой неделе зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, части российских делегатов, планирующих принять участие в работе Первого комитета, не выдали визы в США. В свою очередь зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин сообщил, что работа Шестого комитета ГА ООН, занимающегося правовыми вопросами, перенесена на вторник вслед за тем, как аналогичное решение было принято в отношении Первого комитета, это связано с визовой политикой США.
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Полянский ранее предложил перевести работу Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, в формат неформальных консультаций, пока не будет решен вопрос выдачи американских виз российским делегатам. Дипломат также предложил перенести сессии из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.
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Невыдача виз США делегатам из РоссииДмитрий ПолянскийГенеральная Ассамблея ООНМИД РФООНСШАВ мире
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