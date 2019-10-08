Резервный спутник "Глонасс" досрочно ввели в работу

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Космический аппарат "Глонасс-М", находившийся в орбитальном резерве, на четыре месяца раньше срока приступил к работе по целевому назначению, сообщил информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаша (головной научный институт "Роскосмоса").

На сайте центра отмечается , что спутник с системным номером 723 заработал по целевому назначению 8 октября.

Ранее центр сообщал, что спутник номер 723 будет переведен в другую орбитальную позицию до 10 февраля 2020 года и введен в строй для замены аналогичного аппарата номер 717.

В августе сообщалось о выводе на внеплановое техническое обслуживание спутника "Глонасс-М" с номером 717. Он был запущен в декабре 2006 года и отработал почти два гарантийных ресурса (составляет 7 лет).

Аппарат номер 723 был выведен на орбиту в декабре 2007 года. В июне 2019 года его перевели в орбитальный резерв.

В конце августа источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что новый спутник "Глонасс-М" планируется запустить ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Плесецк в середине ноября.