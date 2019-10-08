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РИА Новости

Резервный спутник "Глонасс" досрочно ввели в работу

18:13 08.10.2019 (обновлено: 18:22 08.10.2019)
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© Фото : АО "Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва"Космический аппарат "Глонасс-М"
Космический аппарат Глонасс-М
© Фото : АО "Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва"
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Космический аппарат "Глонасс-М", находившийся в орбитальном резерве, на четыре месяца раньше срока приступил к работе по целевому назначению, сообщил информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаша (головной научный институт "Роскосмоса").
На сайте центра отмечается, что спутник с системным номером 723 заработал по целевому назначению 8 октября.
Ранее центр сообщал, что спутник номер 723 будет переведен в другую орбитальную позицию до 10 февраля 2020 года и введен в строй для замены аналогичного аппарата номер 717.
В августе сообщалось о выводе на внеплановое техническое обслуживание спутника "Глонасс-М" с номером 717. Он был запущен в декабре 2006 года и отработал почти два гарантийных ресурса (составляет 7 лет).
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Аппарат номер 723 был выведен на орбиту в декабре 2007 года. В июне 2019 года его перевели в орбитальный резерв.
В конце августа источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что новый спутник "Глонасс-М" планируется запустить ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Плесецк в середине ноября.
В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и два "Глонасса-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, один находится в орбитальном резерве, один - на этапе летных испытаний и два - на техническом обслуживании. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужно 24 работающих спутника.
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