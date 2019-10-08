Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T18:05Z
https://ria.ru/20191008/1559553014.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155943/45/1559434502_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_951a74414afa99f2da921c570ae4e82f.jpg
РИА Новости

Руководство центра Блохина подписало еще одно заявление об увольнении врача

18:05 08.10.2019
4585
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Еще одно заявление об увольнении врача Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписано, таким образом, из центра уволились пять врачей, еще три заявления остаются на рассмотрении, новых руководству центра не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе медучреждения.
Ранее сообщалось, что четыре заявления об увольнении сотрудников центра подписаны, еще четыре рассматриваются, предполагается, что уволившихся врачей заменят специалисты из Российской детской клинической больницы (РДКБ) в режиме дежурств.
"Всего было восемь заявлений от врачей, пять подписали, вчера было подписано заявление Максиму Юрьевичу Рыкову. Три заявления лежат на рассмотрении, поскольку образована комиссия, которая должна рассмотреть причины, по которым люди собираются уволиться. При этом все эти люди в отпуске сейчас находятся. Как только комиссия закончит свою работу, решится судьба этих заявлений", - рассказали в пресс-службе.
В данный момент вместо решивших уволиться врачей уже работают специалисты из РДКБ, уточнили в пресс-службе.
На прошлой неделе СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство.
Операция в онкологическом научном центре имени Н. Н. Блохина
5 октября, 08:51РИА Новости
Руководство онкоцентра имени Блохина прокомментировало конфликт с врачами
22021496
Обсудить 1
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина РАМНМоскваОбщество
Рекомендуем
Продюсер Бари Алибасов
Суд отклонил иск Алибасова к производителю "Крота" и компании "Ашан"
РИА
Новости
Депутат Госдумы Виталий Милонов
Милонов попросил ГП проверить школы для борьбы с пропагандой Хэллоуина
Актер Дмитрий Марьянов
СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Сенат США обнародовал вторую часть доклада о "российском вмешательстве"
Лента
новостей
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
В онкоцентре Блохина опровергли информацию о низких зарплатах медсестер
Самолет грузинской частной авиакомпании Airzena - Georgian Airways
Georgian Airways готовит иск против России из-за запрета полетов
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
СМИ назвали возможного покупателя Су-57
Президент США Дональд Трамп
В Белом доме заявили о незаконности импичмента Трампа
Петр Порошенко
В Запорожье появился памятник Порошенко
Актриса Анастасия Заворотнюк
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Кэрол Феннер с дочерью Луной в аэропорту Шереметьево
В Краснодаре провели операцию девочке из США по удалению пятна на все лицо
Джокер
В Сети пообещали устроить бойкот "Джокера" за песню, написанную педофилом
Зал судебных заседаний в США
Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35СМИ сообщили о новом месте работы экс-чиновницы, оскорбившей жителей Тулуна
08:28В Якутске двое рецидивистов пытались ограбить банкомат в научном институте
08:27Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
08:26В Кургане нашли подпольный крематорий медицинских отходов
08:24В Нур-Султане начались переговоры Лаврова с главой МИД Казахстана
08:22Роскачество дало рекомендации по выбору рыбы и икры
08:20Эксперт назвал сумму, нужную для восстановления платформы "Морского старта"
08:08Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
Лента новостейМолния