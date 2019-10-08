Руководство центра Блохина подписало еще одно заявление об увольнении врача

"Всего было восемь заявлений от врачей, пять подписали, вчера было подписано заявление Максиму Юрьевичу Рыкову. Три заявления лежат на рассмотрении, поскольку образована комиссия, которая должна рассмотреть причины, по которым люди собираются уволиться. При этом все эти люди в отпуске сейчас находятся. Как только комиссия закончит свою работу, решится судьба этих заявлений", - рассказали в пресс-службе.