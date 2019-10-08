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РИА Новости

В Саратове трех полицейских заподозрили в пытках задержанного утюгом

17:58 08.10.2019 (обновлено: 18:59 08.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
САРАТОВ, 8 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Трех полицейских в Саратове заподозрили в превышении полномочий с пытками задержанного утюгом, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
По версии следствия, в период с 24 по 25 сентября трое сотрудников межмуниципального отдела МВД "Саратовский" избили 32-летнего мужчину, а затем "причинили потерпевшему ожоги нагревающимся металлическим прибором".
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Их уже задержали. Фигурантам дела грозит до десяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела находится на личном контроле прокурора области Сергея Филипенко.
Как сообщили РИА Новости в областном главке МВД, проводится служебная проверка.
В ведомстве отметили, что если вина сотрудников подтвердится, их уволят и будут судить, а непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.
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МВД РФСаратовРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
В полицию нормальные и образованные люди работать не идут, там в основном одни отбросы общества работают, которым внезапно захотелось получить власть.
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Mihail Piryunin
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