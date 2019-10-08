В Саратове трех полицейских заподозрили в пытках задержанного утюгом

САРАТОВ, 8 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Трех полицейских в Саратове заподозрили в превышении полномочий с пытками задержанного утюгом, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, в период с 24 по 25 сентября трое сотрудников межмуниципального отдела МВД "Саратовский" избили 32-летнего мужчину, а затем "причинили потерпевшему ожоги нагревающимся металлическим прибором".

Их уже задержали. Фигурантам дела грозит до десяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела находится на личном контроле прокурора области Сергея Филипенко.

Как сообщили РИА Новости в областном главке МВД, проводится служебная проверка.