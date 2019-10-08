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РИА Новости

В Баку полиция пресекла попытки оппозиции провести шествие

17:48 08.10.2019
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© РИА Новости / Али Кямал / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в Баку
Сотрудники правоохранительных органов в Баку
© РИА Новости / Али Кямал
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Сотрудники правоохранительных органов в Баку. Архивное фото
БАКУ, 8 окт – РИА Новости. Участники пикета, который проводил оппозиционный Национальный Совет Азербайджана в центре Баку, пытались провести несанкционированное шествие, а также нарушали общественный порядок, сообщили РИА Новости в Главном управлении полиции Баку.
Ранее власти Баку впервые более чем за десять лет разрешили провести митинг оппозиции в центре азербайджанской столицы. Совет во вторник провел пикет у здания Исполнительной власти Баку.
"Попытки провести уличное шествие, наблюдаемые нарушения общественного порядка, а также неправомерные действия участников акции были предотвращены. Семнадцати лицам были сделаны предупреждения, в отношении четырех составлены административные протоколы", - сообщили в полиции Баку.
По данным полиции, несанкционированное шествие попытались провести более 50 сторонников Совета. Из-за этого была парализована работа общественного транспорта.
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В ведомстве добавили, что в суды направлены административные материалы в отношении пяти человек, отказавшихся подчиниться требованиям полиции. Также будет дана правовая оценка одному из участников пикета, у которого было обнаружено холодное оружие, а сам он был в нетрезвом состоянии. О задержанных власти не сообщают.
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