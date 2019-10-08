В Баку полиция пресекла попытки оппозиции провести шествие

БАКУ, 8 окт – РИА Новости. Участники пикета, который проводил оппозиционный Национальный Совет Азербайджана в центре Баку, пытались провести несанкционированное шествие, а также нарушали общественный порядок, сообщили РИА Новости в Главном управлении полиции Баку.

Ранее власти Баку впервые более чем за десять лет разрешили провести митинг оппозиции в центре азербайджанской столицы. Совет во вторник провел пикет у здания Исполнительной власти Баку.

"Попытки провести уличное шествие, наблюдаемые нарушения общественного порядка, а также неправомерные действия участников акции были предотвращены. Семнадцати лицам были сделаны предупреждения, в отношении четырех составлены административные протоколы", - сообщили в полиции Баку.

По данным полиции, несанкционированное шествие попытались провести более 50 сторонников Совета. Из-за этого была парализована работа общественного транспорта.