Греция подготовила план из 128 пунктов на случай Brexit без соглашения

АФИНЫ, 8 окт – РИА Новости. Выход Великобритании из Евросоюза без соглашения негативно скажется на экономике всех стран ЕС, Греция подготовила на этот случай план действий из 128 пунктов, отмечалось на конференции "No Deal Brexit: Подготовка государственного управления и служб к выходу Великобритании из ЕС без соглашения" в греческом МИД.

В ней участвовали первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис, отвечающий за европейские дела, заместитель министра иностранных дел Константинос Франкояннис, ответственный за экономическую дипломатию, представители предпринимательских организаций и объединений.

"Brexit по своей природе крайне неприятное событие. Это огромная потеря для Союза. Население уменьшится на 13%, ВВП – на 16%. Мы теряем в Европейском Совете мировую державу, историческую империю, которая помогла установлению парламентаризма, имеющую дипломатические отношения с половиной планеты и сидящую за центральным столом Совета Безопасности как ядерная держава", - сказал Варвициотис.

По его словам, неурегулированный соглашением Brexit вызывает еще больше проблем. "Отсутствие понимания между ЕС и Великобританией, особенно в отношении ирландской проблемы, привело к ужасному политическому тупику с обеих сторон", - заметил замминистра.

"Что бы мы ни делали, независимо от того, насколько на бюрократическом уровне все будет подготовлено, Brexit будет дорогостоящим. Задача состоит в том, чтобы максимально снизить затраты для национальной экономики и информировать греческих импортеров, экспортеров, бизнесменов, греков, проживающих в Великобритании, и граждан Великобритании, проживающих в Греции", - сказал Варвициотис.

По его словам, время уходит, но еще не потерян "последний проблеск оптимизма" в отношении того, что соглашение будет достигнуто или выход будет отложен.

"Стратегическая цель Греции на следующий день: улучшить наше сотрудничество с Великобританией и после Brexit иметь еще лучшие отношения, чем мы имели до этого по стратегическим, историческим и экономическим причинам", - сказал замминистра.

"Необходимо защитить права 115 тысяч греков, проживающих в Великобритании (только 24 тысячи были внесены в схему урегулирования британского правительства), и 50 тысяч британцев в Греции", - сказал он.

По его словам, Великобритания является одним из основных торговых партнеров Греции и основным партнером в туризме, 2,5 миллиона британских туристов приезжают в Грецию ежегодно.

"Что касается действий, предпринятых МИД, то будет реализован план действий из 128 пунктов в случае Brexit без сделки, в ближайшие дни будет принято законодательства для устранения последствий такого выхода, инициирована процедура разработки двусторонних соглашений в области образования, культуры, торговли и морского сообщения", - сказал Варвициотис.

Для информирования греческой общественности заработал сайт brexit.gov.gr.

Замглавы МИД Греции Константинос Франкояннис сказал, что Brexit без сделки окажет прямое влияние на торговлю, грузоперевозки и цепи поставок, трансграничные услуги и финансовый сектор, а косвенные последствия будут видны в экономической деятельности государств-членов ЕС в связи с прекращением свободного передвижения людей, изменением нормативно-правовой базы, усилением бюрократии и формальностей и так далее.

Воздействие Brexit на отдельные государства-члены будет варьироваться в зависимости от степени их экономических связей с Великобританией, однако всем им придется приспосабливать национальные правила и нести расходы на дополнительный персонал, оборудование и инфраструктуру, например на усиление таможенного, санитарного и фитосанитарного контроля на границе, сказал Франкояннис.

Он заметил, что Лондон является основным центром выпуска облигаций, привлечения инвесторов и финансов и около 44% греческих облигаций проходят через Лондон.

Объявленное Британией повышение тарифов в случае Brexit затронет основные категории экспорта (около 3,6% от общего объема греческого экспорта), такие как нефть, алюминиевая фольга, одежда, продукты питания и предметы домашнего обихода, но не значительно, считает Франкояннис.

По его мнению, у Греции есть возможности развивать двусторонние связи. "Рынок Великобритании, независимо от Brexit, является высокоразвитым и конкурентным рынком. Традиционные греческие продукты хорошо известны, там есть потребители, покупатели и магазины, но они отстают от наших основных конкурентов, особенно в методах продвижения и продаж. Поддержка наших продуктов очень важна. Чтобы не потерять свою долю рынка из-за Brexit, следует расширять ассортимент продукции, использовать передовые и инновационные упаковки и разницу в качестве", - сказал замминистра.

"Возможности развивать наши экономические связи с Великобританией есть. Несмотря на возросшие трудности, они останутся", - заявил Франкояннис.