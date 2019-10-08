В Приморье задержали браконьера, который с пистолетом охотился на рыбу

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Государственные инспекторы "Земли леопарда" задержали в национальном парке нарушителя, который вел подводную охоту на нерестящихся лососевых с помощью пистолета, Государственные инспекторы "Земли леопарда" задержали в национальном парке нарушителя, который вел подводную охоту на нерестящихся лососевых с помощью пистолета, сообщает пресс-служба заказника.

Инцидент произошел на одной из рек заповедника, где законом запрещен вылов во время нереста кеты и симы.

Во время очередного рейда отдел охраны "Земли леопарда" обнаружил в воде в гидрокостюме и маске нарушителя, вооруженного пневматическим подводным пистолетом с гарпуном.

Государственные инспекторы изъяли у него орудие лова и после оформления протокола об административном правонарушении проводили за пределы охраняемой территории. Ему придется заплатить штраф в размере 4 000 рублей.