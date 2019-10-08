В Приморье задержали браконьера, который с пистолетом охотился на рыбу

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Государственные инспекторы "Земли леопарда" задержали в национальном парке нарушителя, который вел подводную охоту на нерестящихся лососевых с помощью пистолета, сообщает пресс-служба заказника.
Инцидент произошел на одной из рек заповедника, где законом запрещен вылов во время нереста кеты и симы.
Во время очередного рейда отдел охраны "Земли леопарда" обнаружил в воде в гидрокостюме и маске нарушителя, вооруженного пневматическим подводным пистолетом с гарпуном.
Государственные инспекторы изъяли у него орудие лова и после оформления протокола об административном правонарушении проводили за пределы охраняемой территории. Ему придется заплатить штраф в размере 4 000 рублей.
"Установка сетей на реках становится слишком рискованным занятием, требующим немало времени, которого у браконьеров нет из-за регулярных патрулей охраны. Поэтому встречаются нарушители, ведущие подводную охоту более оперативным методом — с помощью пистолетов и ружей, — объясняет Евгений Стома, замдиректора ФГБУ "Земля леопарда" по охране. — Наша цель — предотвращать преступления и задерживать нарушителей еще до того, как они успеют погубить рыбу".
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