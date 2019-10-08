СМИ назвали возможного покупателя Су-57

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Мьянма заинтересовалась покупкой новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщает Мьянма заинтересовалась покупкой новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщает Military Watch

Как пишет издание, программа модернизации ВВС страны предполагает приобретение тяжелых истребителей. Так, в 2018 году власти Мьянмы заключили контракт с Москвой на поставку шести самолетов Су-30. Однако, по мнению автора статьи, возможностей этих истребителей поколения 4+ может быть недостаточно, чтобы "оспорить" превосходство оппонентов в воздухе.

"Самолеты Су-57 считаются самыми лучшими в мире истребителями для ведения воздушного боя и могут даже небольшими силами обеспечить гораздо более внушительное дополнение к обороне страны", — пишет Military Watch.

По словам автора материала, Су-57 может поражать морские цели на значительном расстоянии. Кроме того, воздушное судно можно оснастить современными вооружениями, в частности, ракетой P-37.

Отмечается, что в будущем Су-30 могли бы стать дополнением к Су-57.

"Самолеты поколения 4+ дешевле в эксплуатации и, в частности, имеют двойные сиденья — это означает, что они могут использоваться для подготовки пилотов к работе на более функциональных Су-57", — поясняется в статье.

Автор не стал называть точные даты закупки истребителей. По его мнению, это может произойти лишь в долгосрочной перспективе.