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РИА Новости

СМИ назвали возможного покупателя Су-57

17:31 08.10.2019 (обновлено: 23:56 08.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Мьянма заинтересовалась покупкой новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщает Military Watch.
Как пишет издание, программа модернизации ВВС страны предполагает приобретение тяжелых истребителей. Так, в 2018 году власти Мьянмы заключили контракт с Москвой на поставку шести самолетов Су-30. Однако, по мнению автора статьи, возможностей этих истребителей поколения 4+ может быть недостаточно, чтобы "оспорить" превосходство оппонентов в воздухе.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
30 августа, 14:28РИА Новости
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
"Самолеты Су-57 считаются самыми лучшими в мире истребителями для ведения воздушного боя и могут даже небольшими силами обеспечить гораздо более внушительное дополнение к обороне страны", — пишет Military Watch.
По словам автора материала, Су-57 может поражать морские цели на значительном расстоянии. Кроме того, воздушное судно можно оснастить современными вооружениями, в частности, ракетой P-37.
Отмечается, что в будущем Су-30 могли бы стать дополнением к Су-57.
"Самолеты поколения 4+ дешевле в эксплуатации и, в частности, имеют двойные сиденья — это означает, что они могут использоваться для подготовки пилотов к работе на более функциональных Су-57", — поясняется в статье.
Автор не стал называть точные даты закупки истребителей. По его мнению, это может произойти лишь в долгосрочной перспективе.
В начале сентября посол Мьянмы Ко Ко Шейн заявил о намерении государства продолжить приобретение российских истребителей, причем не только типа Су-30, но и следующего поколения.
Крылья России. Самолёты ОКБ Сухого
29 июля, 16:15РИА Новости
Крылья России. Самолёты ОКБ Сухого
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Обсудить 19
Су-57МьянмаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Су-57 - самолет 5-го поколения вообще не должен продаваться зарубеж, это безумие продавать зарубеж самые новые разработки.
8 октября, 17:57
АОАлександр Орлов
37100105
Значит через год , их будет выпускать Китай .
8 октября, 18:02
Губернатор о.Борнео
30130005
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