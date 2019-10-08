В НАТО выступили за согласование "формулы Штайнмайера"

КИЕВ, 8 окт – РИА Новости. НАТО поддерживает усилия, направленные на выполнение минских соглашений по Донбассу, включая согласование "формулы Штайнмайера", заявил во вторник глава представительства североатлантического альянса на Украине Александр Винников.

Ранее контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер), согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.