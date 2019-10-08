В Польше два сапера погибли при обезвреживании снарядов времен войны

ВАРШАВА, 8 окт – РИА Новости. Двое военнослужащих погибли и четверо ранены при взрыве во время обезвреживания боеприпасов, сообщил журналистам представитель генерального штаба вооруженных сил страны Марек Павляк.

"Взрыв боеприпасов произошел на лесной территории. Речь идет о пяти артиллерийских снарядах", - рассказал Павляк.

"Пострадали шесть саперов. Двое из них скончались на месте. Два человека серьезно ранены и доставлены вертолетами в больницы. Травмы оставшихся военнослужащих более легкие - в больницу их доставили машинами скорой помощи", - пояснил военный.