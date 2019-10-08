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РИА Новости

В Польше два сапера погибли при обезвреживании снарядов времен войны

17:23 08.10.2019
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© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
ВАРШАВА, 8 окт – РИА Новости. Двое военнослужащих погибли и четверо ранены при взрыве во время обезвреживания боеприпасов, сообщил журналистам представитель генерального штаба вооруженных сил страны Марек Павляк.
"Взрыв боеприпасов произошел на лесной территории. Речь идет о пяти артиллерийских снарядах", - рассказал Павляк.
"Пострадали шесть саперов. Двое из них скончались на месте. Два человека серьезно ранены и доставлены вертолетами в больницы. Травмы оставшихся военнослужащих более легкие - в больницу их доставили машинами скорой помощи", - пояснил военный.
В мэрии Кузни-Рациборской Силезского воеводства, где произошла трагедия, пояснили, что в лесу, где это произошло, со времен Второй мировой войны осталось множество неразорвавшихся боеприпасов.
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