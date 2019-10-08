В МВД заявили, что силовики не допустили беспорядков на митингах в Москве

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Организаторы протестов в преддверии выборов в Мосгордуму вели себя провокационно, массовые беспорядки не были допущены благодаря грамотным и четким действиям правоохранителей, заявил заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Денисенко.

"В результате четких и тактически грамотных действий сотрудников полиции и Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками других правоохранительных органов не было допущено массовых беспорядков, повлекших тяжкие последствия для граждан и инфраструктуры нашего города", - заявил Денисенко на заседании Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.