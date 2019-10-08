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РИА Новости

В МВД заявили, что силовики не допустили беспорядков на митингах в Москве

17:22 08.10.2019 (обновлено: 17:51 08.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Организаторы протестов в преддверии выборов в Мосгордуму вели себя провокационно, массовые беспорядки не были допущены благодаря грамотным и четким действиям правоохранителей, заявил заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Денисенко.
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"В результате четких и тактически грамотных действий сотрудников полиции и Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками других правоохранительных органов не было допущено массовых беспорядков, повлекших тяжкие последствия для граждан и инфраструктуры нашего города", - заявил Денисенко на заседании Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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РосгвардияМВД РФМосковская городская думаМоскваРоссия
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