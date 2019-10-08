Дочь Марка Захарова назначена режиссером спектакля "Капкан" в "Ленкоме"

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Директор театра "Ленком" Марк Варшавер подписал приказ о назначении дочери Марка Захарова Александры режиссером спектакля "Капкан" по мотивам произведений Владимира Сорокина.

Художественный руководитель театра "Ленком", выдающийся режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался 28 сентября. Варшавер ранее заявлял, что спектакль "Капкан", который не успел доделать Захаров, завершит его дочь.

"Сегодня я подписал приказ, что Александра Захарова является режиссером спектакля "Капкан", который должен был ставить Марк Анатольевич Захаров", - сказал Варшавер РИА Новости.