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РИА Новости

Глава МВФ заявила об угрозе корпоративного дефолта в мировой экономике

17:09 08.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава МВФ Кристалина Георгиева
Глава МВФ Кристалина Георгиева
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава МВФ Кристалина Георгиева. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Новый управляющий Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о рекордном замедлении роста мировой экономики, угрозе существенного роста корпоративного долга и дефолта по нему.
Это первая программная речь Георгиевой, с которой она выступила в новом качестве.
"Два года назад мировая экономика находилась на этапе синхронного подъема. На основе показателей ВВП почти 75% стран мира испытывали ускорение. Сегодня еще большая часть мировой экономики движется синхронно, но, к сожалению, на этот раз рост замедляется… Это масштабное замедление темпов означает, что рост в этом году снизится до самого низкого уровня с начала десятилетия", - заявила она.
"Если произойдет серьезный спад, корпоративный долг, сопряженный с риском дефолта, повысится до 19 триллионов долларов, или почти до 40% совокупного долга в восьми ведущих экономиках. Это превышает уровни, наблюдавшиеся во время финансового кризиса", - сказала она.
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Георгиева отметила, что большой вклад в существующую ситуацию в экономике внесли торговые войны.
"Результаты очевидны. В торговой войне проигрывают все. Для мировой экономики совокупный эффект торговых конфликтов может означать потерю примерно 700 миллиардов долларов к 2020 году, или примерно 0,8% ВВП", - подчеркнула она.
Кристалина Георгиева стала главой Международного валютного фонда на пять лет с 1 октября 2019 года.
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Кристалина ГеоргиеваМВФЭкономика
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