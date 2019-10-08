Сенаторы хотят предостеречь Google и Facebook от нарушения законов

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета намерена обратиться с запросом в Следственный комитет РФ, а также пригласить на встречу представителей Google и Facebook для предупреждения нарушения избирательного законодательства РФ, заявил глава комиссии Андрей Климов.

"Особое беспокойство у комиссии вызвали прямые призывы к массовым беспорядкам в Москве, растиражированные рядом западных СМИ на русском языке, в том числе с использованием сайта посольства США, а также прямая политическая реклама агитационного характера на иностранных информресурсах в "день тишины" и единый день голосования", - сказал Климов.

По итогам обсуждения этих фактов "члены комиссии решили обратиться с запросом в СК РФ, а также пригласить на встречу представителей Google и Facebook в целях профилактики возможного дальнейшего использования их интернет-платформ для совершения противоправных акций на российской территории", добавил он.