Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T17:06Z
https://ria.ru/20191008/1559548991.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155858/31/1558583174_0:133:3076:1863_1036x0_80_0_0_e72ecc81add79fcbe958465d1fc4a23d.jpg
РИА Новости

Сенаторы хотят предостеречь Google и Facebook от нарушения законов

17:06 08.10.2019
3475
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип Google
Логотип Google
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета намерена обратиться с запросом в Следственный комитет РФ, а также пригласить на встречу представителей Google и Facebook для предупреждения нарушения избирательного законодательства РФ, заявил глава комиссии Андрей Климов.
Страница Facebook
27 сентября, 13:14РИА Новости
В Совфеде заявили о позитивных сигналах от Facebook и Google
"Особое беспокойство у комиссии вызвали прямые призывы к массовым беспорядкам в Москве, растиражированные рядом западных СМИ на русском языке, в том числе с использованием сайта посольства США, а также прямая политическая реклама агитационного характера на иностранных информресурсах в "день тишины" и единый день голосования", - сказал Климов.
По итогам обсуждения этих фактов "члены комиссии решили обратиться с запросом в СК РФ, а также пригласить на встречу представителей Google и Facebook в целях профилактики возможного дальнейшего использования их интернет-платформ для совершения противоправных акций на российской территории", добавил он.
Климов также отметил, что готовность интернет-компании к диалогу не означает, что "они не должны получить наказание за попытки вмешательства в дела РФ".
42710229
Обсудить 7
GoogleРоссияFacebook, Inc.Политика
Популярные комментарии
Опять ищут внешних врагов, хотя сами же и создают почву для роста протестных настроений. Сколько там за последние годы было принято антинародных законов? Какой год подряд снижаются доходы простых людей? Но конечно проще всего обвинить во всём тёмные силы извне.
8 октября, 18:11
Будущее Страны
26010213
Почва в России очень хорошая , власть усиленно старается
8 октября, 17:48
саша андрианов
2163007
Рекомендуем
Актриса Анастасия Заворотнюк
Директор Заворотнюк выступил с обращением на фоне слухов о смерти актрисы
РИА
Новости
Участники митинга-концерта в честь Дня народного единства
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
Запуск грузовых поездов по мосту в Крым перенесли
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
Доктор наук заблудился в калужском лесу и погиб
Лента
новостей
Вид на Ереван
В Армении нет азербайджанских граждан для обмена с Баку, заявили в Ереване
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков объяснил повышение зарплат Путина и Медведева
Президент Украины Владимир Зеленский
Лукашенко заявил о желании Зеленского решить конфликт в Донбассе
Ноутбук
Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян
Самолет грузинской частной авиакомпании Airzena - Georgian Airways
Georgian Airways готовит иск против России из-за запрета полетов
Актер Дмитрий Марьянов
СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Кэрол Феннер с дочерью Луной в аэропорту Шереметьево
В Краснодаре провели операцию девочке из США по удалению пятна на все лицо
Скриншот видео с рыдающей девочкой, которую, предположительно, хотят выдать замуж
Видео похищения рыдающей 16-летней невесты в Киргизии шокировало соцсети
Севастополь
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
06:56Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
06:52В Колыме сомневаются в объективности рейтинга смертности от алкоголя
06:39Врачи оценили состояние пострадавшей при пожаре в Красноярске
06:14В Брянске похоронщики продавали бесплатные места на кладбище
06:12Названы самые эффективные способы сэкономить в путешествиях
06:09Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
06:09Букмекеры выдвигают Джорджа Мартина на Нобелевскую премию по литературе
Лента новостейМолния