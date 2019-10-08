Президент наградил орденами старца Илию и Владимира Легойду

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета духовника патриарха Кирилла схиархимандрита Илию и орденом Дружбы председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду, следует из указа, опубликованного во вторник на Государственном портале правовой информации.

Духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандрита Илию (Алексея Ноздрина) наградили орденом Почета "за заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, активную деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами".

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда стал кавалером ордена Дружбы "за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу".