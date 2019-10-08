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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Президент наградил орденами старца Илию и Владимира Легойду

17:04 08.10.2019 (обновлено: 18:40 08.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриаршее служение в Храме Христа Спасителя по случаю 5-й годовщины интронизации
Патриаршее служение в Храме Христа Спасителя по случаю 5-й годовщины интронизации
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета духовника патриарха Кирилла схиархимандрита Илию и орденом Дружбы председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду, следует из указа, опубликованного во вторник на Государственном портале правовой информации.
Духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандрита Илию (Алексея Ноздрина) наградили орденом Почета "за заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, активную деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами".
Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда стал кавалером ордена Дружбы "за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу".
Орден Почета – гражданский орден, учрежденный в 1994 году, вручается за высокие достижения в разных отраслях народного хозяйства. Орден Дружбы присуждают за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, сближение и взаимообогащение культур наций и народностей, успехи в общественной и благотворительной деятельности.
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Религия и мировоззрениеАлексей НоздринНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьВладимир ПутинОбщество
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