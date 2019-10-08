Власти Ленобласти потратят 100 млн руб на создание зон отдыха автотуристов

С.- ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Власти Ленинградской области планируют до 2024 года выделить 100 миллионов рублей на обустройство двух кемпингов и десяти "зеленых стоянок" для туристов, путешествующих на автомобилях, сообщил РИА Новости редставитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, соответствующая статья расходов заложена в проект областного бюджета на 2020-2022 годы, который будет внесен на рассмотрение в Законодательное собрание Ленинградской области 18 октября.

"За последние годы мы сделали многое для привлечения туристов – поток увеличился в два раза. Наше отличие от Северной столицы в том, что достопримечательности в разных районах сложно посетить за один день. Для того, чтобы сделать путешествие по Ленинградской области не только интересным, но и комфортным, мы начинаем строить и развивать придорожную инфраструктуру", – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его словам, первая комфортабельная стоянка для автотуристов появится уже в следующем году. Она будет располагаться в Волосовском районе вблизи деревни Бегуницы. Еще одна планируется в Лужском районе, около деревни Парушино.

"В состав объектов придорожной инфраструктуры одной "зеленой стоянки" будут входить: кафе на 50 мест, магазин сувенирной продукции, 12 стационарных туалетов, парковка для туристских автобусов и автомобилей, велопарковка. Также предусмотрены детская площадка и площадка для отдыха туристов, пешеходные дорожки, скамейки, площадки с контейнерами для мусора. Инфраструктура будет оборудована с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья",- добавили в пресс-службе обладминистрации.