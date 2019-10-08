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РИА Новости

"Роскосмос" принял в эксплуатацию спутниковую систему "Канопус"

16:57 08.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтарт ракеты-носителя с космодрома Восточный
Старт ракеты-носителя с космодрома Восточный
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. "Роскосмос" принял в эксплуатацию космическую систему дистанционного зондирования Земли "Канопус-В", говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации.
"Космическая система "Канопус-В" принята в эксплуатацию. Соответствующее решение принято госкорпорацией "Роскосмос" 26 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.
Система предназначена для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций и обеспечения оперативной информацией потребителей.
В настоящее время в российской группировке насчитывается шесть спутников серии "Канопус".
Канопус - звезда южного полушария, вторая по яркости на небосклоне, не считая Сириуса.
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