Ленобласть станет партнером "Недели Германии" в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Власти Ленинградской области станут партнерами в проведении традиционной "Недели Германии" в России, которая с 2003 года в начале апреля проходит в Петербурге, сказал губернатор региона Александр Дрозденко на встрече Российско-Германской внешнеторговой палаты во вторник.

Он отметил, что в Ленобласти успешно работают крупные немецкие компании такие как Henkel, Siemens, Knauf, и другие предприятия. Кроме того, на территории области реализуются крупный федеральный инвестиционный проект "Северный поток-2", что лишь в очередной раз показывает насколько тесны отношения между регионом и федеративной республикой.

"Ленинградскую область и Германию связывают устойчивые партнерские отношения. Это подтверждает интенсивное торгово-экономическое сотрудничество. Товарооборот за последние четыре года вырос почти в четыре раза и, например, по итогам прошлого года он составил почти 750 миллионов долларов",- сказал Дрозденко.

Он отметил, что в августе текущего года областной фронт-офис по взаимодействию с инвесторами взял на сопровождение инвестиционный проект Niedax (строительство завода кабеленесущиных систем для нефтегазовой промышленности в Тосненском районе Ленобласти,- прим.ред) с объемом инвестиций 500 миллионов рублей.

"В сентябре этого года компания Henkel на территории своего действующего предприятия в Тосно открыла новый завод по производству сухих строительных смесей с объемом инвестиций более 10 миллионов евро. В конце октября меня пригласили на открытие центра приводной техники "Сев-Евродрайв" во Всеволожском районе с объемом инвестиций в 35 миллионов евро",- заявил глава Ленобласти.