В Госдуме поддержали ограничение выезда за границу бывшим сотрудникам ФСБ

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по делам СНГ на заседании во вторник рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников Федеральной службы безопасности, если за рубежом им угрожает опасность.

Авторами проекта выступила группа представителей комитета Госдумы по безопасности во главе с его председателем Василием Пискаревым.

В пояснительной записке к проекту депутаты подчеркивают, что на фоне напряженной международной обстановки и "откровенно враждебных действий и провокаций" со стороны иностранных государств в отношении РФ, а также ее граждан, находящихся за рубежом, требуется принятие дополнительных мер по защите сотрудников органов безопасности.

"Законопроектом устанавливается возможность временного ограничения права военнослужащих органов безопасности на выезд из Российской Федерации до пяти лет со дня их увольнения с военной службы. Установление порядка принятия решений об ограничении выезда военнослужащих органов безопасности по данному основанию предлагается отнести к компетенции ФСБ России", - говорится в пояснительной записке к документу.