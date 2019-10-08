Заммэра объяснил, где необходимо убрать листву в Москве

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Листву в Москве следует убирать везде, кроме парков, иначе она превращается в грязь и плохо влияет на экологию города, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"С точки зрения санитарного состояния, Москва с большим потоком транспорта, с большим потоком людского движения. И если не убирать листву, то она превратится в грязь, которая негативно повлияет на санитарное состояние города. Листву из города надо убирать, утилизировать, увозить, с тем, чтобы комфортно было жить в городе", - сказал Бирюков на пресс-конференции "Готовность жилищно-коммунального хозяйства Москвы к осенне-зимнему сезону".