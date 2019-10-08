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РИА Новости

Заммэра объяснил, где необходимо убрать листву в Москве

16:48 08.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Листву в Москве следует убирать везде, кроме парков, иначе она превращается в грязь и плохо влияет на экологию города, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков
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Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что листья деревьев в Москве опадут после 20-х чисел октября.
"С точки зрения санитарного состояния, Москва с большим потоком транспорта, с большим потоком людского движения. И если не убирать листву, то она превратится в грязь, которая негативно повлияет на санитарное состояние города. Листву из города надо убирать, утилизировать, увозить, с тем, чтобы комфортно было жить в городе", - сказал Бирюков на пресс-конференции "Готовность жилищно-коммунального хозяйства Москвы к осенне-зимнему сезону".
Кроме того, он отметил, что листву можно оставлять в парках, заповедных зонах и на особо охраняемых природных территориях.
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МэрияЖКХПетр БирюковМоскваОбщество
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