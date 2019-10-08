В Госдуму внесли законопроект о блокировке электронной почты россиян

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.

Об этом РИА Новости сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству, один из авторов проекта Андрей Клишас.

Над документом также работали Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.

"В целях распространения на электронные почтовые сервисы обязанностей, возлагаемых действующей нормой закона на мессенджеры, новая редакция устанавливает общее для них понятие — "организатор сервиса обмена сообщениями". Кроме того, вносятся корреспондирующие изменения в КоАП России, предусматривающие соответствующую административную ответственность указанных организаторов сервисов", — уточнил он.

В то же время будут скорректированы положения закона об ограничениях переписки: как показывает практика, целесообразнее блокировать самого пользователя, а не отдельные его сообщения, объяснил сенатор.

Клишас подчеркнул, что, согласно проекту, из законодательства исключат положения, которые противоречат конституции и обязывают владельцев сервисов обмена сообщениями проверять содержимое электронных писем и оценивать их правомерность.

"Законопроектом на оператора будет возложена обязанность исключительно по блокировке передачи пользователем электронных сообщений и только на основании информации и соответствующего требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Указанное изменение позволит не только более эффективно противодействовать угрозам, но и обеспечит соблюдение прав граждан, гарантированных конституцией", — подытожил сенатор.