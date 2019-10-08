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РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект о блокировке электронной почты россиян

16:47 08.10.2019 (обновлено: 23:39 08.10.2019)
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© Фото : Pixabay / geraltE-mail
E-mail
© Фото : Pixabay / geralt
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
Об этом РИА Новости сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству, один из авторов проекта Андрей Клишас.
Над документом также работали Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.

"В целях распространения на электронные почтовые сервисы обязанностей, возлагаемых действующей нормой закона на мессенджеры, новая редакция устанавливает общее для них понятие — "организатор сервиса обмена сообщениями". Кроме того, вносятся корреспондирующие изменения в КоАП России, предусматривающие соответствующую административную ответственность указанных организаторов сервисов", — уточнил он.

В то же время будут скорректированы положения закона об ограничениях переписки: как показывает практика, целесообразнее блокировать самого пользователя, а не отдельные его сообщения, объяснил сенатор.
Флаг России
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Клишас подчеркнул, что, согласно проекту, из законодательства исключат положения, которые противоречат конституции и обязывают владельцев сервисов обмена сообщениями проверять содержимое электронных писем и оценивать их правомерность.

"Законопроектом на оператора будет возложена обязанность исключительно по блокировке передачи пользователем электронных сообщений и только на основании информации и соответствующего требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Указанное изменение позволит не только более эффективно противодействовать угрозам, но и обеспечит соблюдение прав граждан, гарантированных конституцией", — подытожил сенатор.

В конце июля сенаторы внесли в Госдуму законопроекты об ограничении передачи электронных писем с запрещенной в России информацией и об идентификации имейл-пользователей.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
23 июля, 19:59РИА Новости
Клишас прокомментировал проект об идентификации пользователей e-mail
1813014756587
Обсудить 248
Андрей КлишасГосдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
А дальше будет именная учётка сетевая и сдача логов своих сообщений и действий в сети в надзорные органы раз в месяц для проверки действий. Потом отключение всех инакомыслящих сайтов и обязательный просмотр раз в день правильных, для получения информации одобренной депутатами и правящей партией. Ну а как технологии доработают обязательная чипизация населения. Конституцию только надо править будет немного но нашим депутатам это не в первой.
8 октября, 18:09
ННиколай
2298116351
Больше правил, больше рамок, больше контроля, еще больше контроля, больше запретов. Это то, что будет происходить, пока эти люди остаются у власти. Они по другому не умеют.
8 октября, 18:10
Артур Павлов
2205110452
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