В Госдуму внесли законопроект о блокировке электронной почты россиян

"В целях распространения на электронные почтовые сервисы обязанностей, возлагаемых действующей нормой закона на мессенджеры, новая редакция устанавливает общее для них понятие — "организатор сервиса обмена сообщениями". Кроме того, вносятся корреспондирующие изменения в КоАП России, предусматривающие соответствующую административную ответственность указанных организаторов сервисов", — уточнил он.
"Законопроектом на оператора будет возложена обязанность исключительно по блокировке передачи пользователем электронных сообщений и только на основании информации и соответствующего требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Указанное изменение позволит не только более эффективно противодействовать угрозам, но и обеспечит соблюдение прав граждан, гарантированных конституцией", — подытожил сенатор.