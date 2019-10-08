Саратовский губернатор поручил выяснить причины ЧП с инвалидом в Ершове

САРАТОВ, 8 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил подчиненным разобраться в причинах отсутствия пандуса при входе в частную железнодорожную больницу в городе Ершове после публикации фотографий с инвалидами, которые ползком забираются на лестницу, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главы региона Нина Попова.

Ранее в одной из групп в соцсети "ВКонтакте" во вторник были опубликованы фотографии, на которых видно, как женщина-инвалид на четвереньках преодолевает лестницу, после чего садится в инвалидное кресло, при этом рядом с лестницей не видно пандуса. В сообщении к фото уточняется, что заезда для инвалидов при входе в железнодорожную больницу в Ершове нет, поэтому женщине приходится самой ползти по ступенькам.

"Губернатор дал поручение зампреду правительства области Сергею Наумову и министру здравоохранения Наталье Мазиной разобраться в сложившейся ситуации по данному частному учреждению, почему здание не оборудовано элементами доступной среды, что создало большие сложности для передвижения людям с ограниченными возможностями", - сказала Попова.

"Также губернатор обратился к руководству Приволжской железной дороги (филиал АО РЖД), указав на недопустимость подобного положения дел и необходимость принятия скорейших мер для исправления ситуации. Губернатор взял ситуацию на личный контроль", - добавила собеседница агентства.

Как сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Приволжской железной дороги Владислав Покоев, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. "Мы сейчас разбираемся со сложившейся ситуацией, выясняем обстоятельства", - сказал он.