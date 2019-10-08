Трамп напомнил, что Турция является крупным торговым партнером США

"Больше угрозами, чем доброй волей". Мнение об отношении США к союзникам Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции. В эфире радио Sputnik лидер движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков прокомментировал это заявление.

Американский пастор Эндрю Брансон был задержан в 2016 году турецкими властями по обвинению в причастности к попытке госпереворота и связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. В октябре прошло года турецкий суд освободил его, и пастор покинул Турцию. Из-за дела Брансона обострялись отношения Вашингтона и Анкары.