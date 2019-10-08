Адвокат опроверг сообщение о признании якутского "шамана" невменяемым

ЯКУТСК, 8 окт – РИА Новости. Один из адвокатов "шамана" Александра Габышева Ольга Тимофеева заявила РИА Новости, что в заключении психолого-психиатрической экспертизы слова "невменяемость" в отношении ее подзащитного не было, кроме того, проведена повторная экспертиза, ее результатов пока нет.

Габышева задержали 19 сентября на федеральной трассе М-53 "Байкал". На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. По данным источника в правоохранительных органах Якутии, на него заведено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму.

В начале сентября ряд СМИ со ссылкой на Тимофееву сообщил, что экспертиза признала Габышева невменяемым.

"Я не говорила о том, что амбулаторная экспертиза доказала невменяемость Александра Габышева. Там такого слова как "невменяемость" не было написано", - сказала Тимофеева РИА Новости.

При этом она отметила, что выводы проведенной экспертизы заключали определения, которые вызвали у защиты сомнения, поэтому были приглашены специалисты из Москвы, которые в течение трех дней проводили с Габышевым повторную экспертизу. "Скоро получим результаты. Все зависит от результатов психолого-психиатрической экспертизы. Если он будет признан дееспособным, тогда расследование уголовного дела продолжится, и мы должны будем доказывать его невиновность", - добавила Тимофеева.