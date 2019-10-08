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РИА Новости

Адвокат опроверг сообщение о признании якутского "шамана" невменяемым

16:20 08.10.2019 (обновлено: 16:21 08.10.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Ybelov / Александр Габышев
Александр Габышев
CC BY-SA 4.0 / Ybelov /
ЯКУТСК, 8 окт – РИА Новости. Один из адвокатов "шамана" Александра Габышева Ольга Тимофеева заявила РИА Новости, что в заключении психолого-психиатрической экспертизы слова "невменяемость" в отношении ее подзащитного не было, кроме того, проведена повторная экспертиза, ее результатов пока нет.
Габышева задержали 19 сентября на федеральной трассе М-53 "Байкал". На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. По данным источника в правоохранительных органах Якутии, на него заведено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму.
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В начале сентября ряд СМИ со ссылкой на Тимофееву сообщил, что экспертиза признала Габышева невменяемым.
"Я не говорила о том, что амбулаторная экспертиза доказала невменяемость Александра Габышева. Там такого слова как "невменяемость" не было написано", - сказала Тимофеева РИА Новости.
При этом она отметила, что выводы проведенной экспертизы заключали определения, которые вызвали у защиты сомнения, поэтому были приглашены специалисты из Москвы, которые в течение трех дней проводили с Габышевым повторную экспертизу. "Скоро получим результаты. Все зависит от результатов психолого-психиатрической экспертизы. Если он будет признан дееспособным, тогда расследование уголовного дела продолжится, и мы должны будем доказывать его невиновность", - добавила Тимофеева.
По ее словам, Габышев сейчас находится у сестры дома, под подпиской о невыезде.
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Александр Габышев (якутский шаман)Ольга Тимофеева (депутат ГД)МоскваЯкутияЯкутскПроисшествия
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