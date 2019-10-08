Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T16:19Z
https://ria.ru/20191008/1559547277.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155534/19/1555341914_0:385:2957:2048_1036x0_80_0_0_8e6598cddecca323991f8fbd8420059f.jpg
РИА Новости

Группа ВТБ будет развивать бизнес в Казахстане

16:19 08.10.2019
36
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип банка "ВТБ" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип банка ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Группа ВТБ будет развивать бизнес в Казахстане – соответствующие договоренности достигнуты на встрече президента - председателя правления ВТБ Андрея Костина с президентом Республики Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Аскаром Маминым, а также первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает пресс-служба российского банка.
"Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку усилиям ВТБ по финансированию предпринимательства в Казахстане и подчеркнул важность развития банковского сектора для интеграционных процессов двух стран и Евразийского союза в целом. Андрей Костин подчеркнул, что в этом году банк отмечает десятилетие присутствия в Казахстане и планирует дальнейшее активное развитие бизнеса", - говорится в пресс-релизе.
По информации пресс-службы, на встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым со стороны ВТБ было высказано намерение увеличить кредитный портфель ВТБ казахстанским компаниям, составляющего на данный момент порядка 4 миллиардов долларов, до 5-6 миллиардов долларов к концу 2020 года. Это укрепит роль ВТБ как одного из ключевых финансовых институтов для развития экономики Казахстана.
Основными продуктами группы ВТБ в Казахстане является кредитование, операции на товарно-сырьевых рынках и финансовое консультирование. Ключевые клиенты группы ВТБ в Казахстане — крупнейшие компании в горнодобывающей, электроэнергетической и нефтегазовой отраслях, составляющие основу национальной экономики страны. ВТБ выступает не только кредитором, но и консультантом по развитию проектов казахстанских компаний в России.
Стенд банка ВТБ на Московском финансовом форуме 2019 в Центральном выставочном зале Манеж
Вчера, 12:32РИА Недвижимость
ВТБ снизил ставку рефинансирования ипотеки сторонних банков
Стороны договорились об участии ВТБ в инфраструктурных проектах в сфере транспорта и развитии почтовой инфраструктуры.
Кроме того, ВТБ примет участие в работе международного финансового центра в столице Казахстана.
Андрей Костин заявил о намерении открыть в рамках МФЦ "Астана" подразделение ВТБ Капитал. По словам главы ВТБ, группа заинтересована в дальнейшем плотном сотрудничестве с руководством Республики с целью развития банковского сектора Казахстана.
Пресс-служба напомнила, что сегодня филиалы дочернего банка ВТБ в Казахстане функционируют во всех регионах страны, предоставляя все виды банковских услуг физическим лицам, среднему и малому, а также корпоративно-инвестиционному бизнесу. Банк является активным участником 12 государственных программ, направленных на развитие предпринимательства. По версии международного рейтингового агентства S&P в настоящий момент Банк ВТБ (Казахстан) имеет один из самых высоких кредитных рейтингов среди казахстанских банков. По состоянию на 1 октября 2019 года кредитный портфель банка в Казахстане превысил 320 миллионов долларов.
000000
Обсудить 0
ВТБНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Fortum докупит более 20,5% Uniper за 2,3 млрд евро
РИА
Новости
Российский рубли и евро
Fortum уверен, что Россия одобрит покупку им более 20,5% Uniper
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
ФАС РФ получила ходатайство финского Fortum о покупке 20,5% немецкой Uniper
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
Чибис пообещал оказать поддержку кинопроизводству в регионе
Лента
новостей
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов заявил о планах увеличить разработку газовых месторождений Крыма
Зрители на Международном фестивале дружбы народов России и Китая в Хабаровском крае
Амурскую область посетило рекордное число китайских туристов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступает на церемонии присуждения ему степени Почетного доктора политических наук Гаванского университета на Кубе
Медведев поздравил Асадова с назначением на пост премьера Азербайджана
Ереван. Архивное фото
Глава Поморья открыл в Ереване Дом Русского Севера
Международная Покровская ярмарка приняла почти 1000 участников
На Покровской ярмарке в Тамбове представят продукцию 1,5 тысячи участников
Туристы на Никольской улице в Москве
Расходы китайских туристов в Москве за девять месяцев выросли на 25%
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти
"АвтоВАЗ" опроверг сообщения о выпуске вэна в ближайшие годы
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Исследование: россияне летом брали меньше займов до зарплаты
Вывеска на здании Национальной системы платежных карт в Москве
Россия договорилась с Турцией о расширении приема карт "Мир" в стране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
06:56Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
06:52В Колыме сомневаются в объективности рейтинга смертности от алкоголя
06:39Врачи оценили состояние пострадавшей при пожаре в Красноярске
06:14В Брянске похоронщики продавали бесплатные места на кладбище
06:12Названы самые эффективные способы сэкономить в путешествиях
06:09Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
06:09Букмекеры выдвигают Джорджа Мартина на Нобелевскую премию по литературе
Лента новостейМолния