МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Группа ВТБ будет развивать бизнес в Казахстане – соответствующие договоренности достигнуты на встрече президента - председателя правления ВТБ Андрея Костина с президентом Республики Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Аскаром Маминым, а также первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает пресс-служба российского банка.

"Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку усилиям ВТБ по финансированию предпринимательства в Казахстане и подчеркнул важность развития банковского сектора для интеграционных процессов двух стран и Евразийского союза в целом. Андрей Костин подчеркнул, что в этом году банк отмечает десятилетие присутствия в Казахстане и планирует дальнейшее активное развитие бизнеса", - говорится в пресс-релизе.

По информации пресс-службы, на встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым со стороны ВТБ было высказано намерение увеличить кредитный портфель ВТБ казахстанским компаниям, составляющего на данный момент порядка 4 миллиардов долларов, до 5-6 миллиардов долларов к концу 2020 года. Это укрепит роль ВТБ как одного из ключевых финансовых институтов для развития экономики Казахстана.

Основными продуктами группы ВТБ в Казахстане является кредитование, операции на товарно-сырьевых рынках и финансовое консультирование. Ключевые клиенты группы ВТБ в Казахстане — крупнейшие компании в горнодобывающей, электроэнергетической и нефтегазовой отраслях, составляющие основу национальной экономики страны. ВТБ выступает не только кредитором, но и консультантом по развитию проектов казахстанских компаний в России.

Стороны договорились об участии ВТБ в инфраструктурных проектах в сфере транспорта и развитии почтовой инфраструктуры.

Кроме того, ВТБ примет участие в работе международного финансового центра в столице Казахстана.

Андрей Костин заявил о намерении открыть в рамках МФЦ "Астана" подразделение ВТБ Капитал. По словам главы ВТБ, группа заинтересована в дальнейшем плотном сотрудничестве с руководством Республики с целью развития банковского сектора Казахстана.