Сестры Хачатурян показали, как убивали отца

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Появилось видео следственного эксперимента в доме бизнесмена Михаила Хачатуряна, убитого тремя дочерьми. Ролик Появилось видео следственного эксперимента в доме бизнесмена Михаила Хачатуряна, убитого тремя дочерьми. Ролик опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах девушки показывают, как именно совершили преступление. Младшая и средняя сестры признаются, что подошли к нему со спины, когда он спал в кресле.

"Она (младшая сестра. — Прим. ред.) нанесла первый удар ножом, он очнулся, потом я ударила молотком, не помню, один раз или два", — рассказала средняя сестра Ангелина.

Раненый Михаил Хачатурян поднялся и начал спрашивать, что происходит. После этого обвиняемые позвонили в полицию и вызвали скорую.

Ангелина Хачатурян отметила, что у них не было заранее утвержденных ролей и они действовали спонтанно. При этом старшая из сестер отговаривала их и до последнего отказывалась участвовать в преступлении.

Предположительно, девушки убили мужчину после того, как он в очередной раз напал на младшую сестру.

Дело сестер Хачатурян

Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, Михаила Хачатуряна зарезали три дочери из-за личной неприязни.

Девушки утверждали, что их отец на протяжении долгого времени издевался над ними. Сейчас они полностью признают вину и раскаиваются.

Ранее следователи выяснили, что сестры говорили правду о многолетних издевательствах отца, в том числе сексуального характера. Однако СК отказался возбуждать уголовное дело против Михаила Хачатуряна. Адвокат Алексей Паршин отметил, что такое решение принято в связи со смертью подозреваемого.