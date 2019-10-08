Сестры Хачатурян показали, как убивали отца

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Появилось видео следственного эксперимента в доме бизнесмена Михаила Хачатуряна, убитого тремя дочерьми. Ролик опубликовал РЕН ТВ.
На кадрах девушки показывают, как именно совершили преступление. Младшая и средняя сестры признаются, что подошли к нему со спины, когда он спал в кресле.
"Она (младшая сестра. — Прим. ред.) нанесла первый удар ножом, он очнулся, потом я ударила молотком, не помню, один раз или два", — рассказала средняя сестра Ангелина.
Раненый Михаил Хачатурян поднялся и начал спрашивать, что происходит. После этого обвиняемые позвонили в полицию и вызвали скорую.
Ангелина Хачатурян отметила, что у них не было заранее утвержденных ролей и они действовали спонтанно. При этом старшая из сестер отговаривала их и до последнего отказывалась участвовать в преступлении.
Предположительно, девушки убили мужчину после того, как он в очередной раз напал на младшую сестру.
13 сентября, 19:21Сказано в эфиреСлышали новость? Сестры Хачатурян оправданы. Пока простыми россиянамиРабочий день остался восьмичасовым: а жаль. Психотропные лекарства получат регистрацию. Россияне оправдывают поступок сестер Хачатурян. После заправки необходима дозаправка: колонки не доливают топливо. Эти темы в программе "Слышали новость?".
Дело сестер Хачатурян
Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, Михаила Хачатуряна зарезали три дочери из-за личной неприязни.
Девушки утверждали, что их отец на протяжении долгого времени издевался над ними. Сейчас они полностью признают вину и раскаиваются.
3 июля, 16:30Сказано в эфире"Эффект Хачатурян": как жертвы домашнего насилия стали убийцамиСестер Хачатурян обвиняют по статье "убийство группой лиц по предварительному сговору", наказание – до 20 лет тюрьмы. Радио Sputnik и юристы разбирались, применима ли другая статья, какую роль здесь играет домашнее насилие и что такое соразмерность обороны.
Ранее следователи выяснили, что сестры говорили правду о многолетних издевательствах отца, в том числе сексуального характера. Однако СК отказался возбуждать уголовное дело против Михаила Хачатуряна. Адвокат Алексей Паршин отметил, что такое решение принято в связи со смертью подозреваемого.
На прошлой неделе СМИ опубликовали видео издевательств Хачатуряна над тремя дочерьми. На ролике видно, как он пинает младшую из сестер за то, что она не смотрит ему в глаза, когда он ее ругает. Позднее в СМИ появилась фотография, на которой Ангелина Хачатурян истекает кровью после избиения отцом. При этом в переписке с племянником пострадавшая отметила, что для их семьи такие ранения "еще пустяки".