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РИА Новости

Трамп заявил, что США продолжат поддержку курдов в Сирии

16:13 08.10.2019 (обновлено: 16:31 08.10.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
© REUTERS / Jonathan Ernst
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США не бросили курдов в Сирии и продолжат их поддерживать.

"Может, мы в процессе ухода из Сирии, но мы никоим образом не бросили курдов, которые особенные люди и замечательные бойцы. Точно так же наши отношения с Турцией - торговым партнером по НАТО и торговле - очень хорошие. У Турции уже большое курдское население, и (она – ред.) полностью понимает, что у нас оставалось только 50 солдат в той части Сирии, и их переместили, любые бессмысленные боевые действия Турции будут разрушительны для их экономики и их очень хрупкой валюты. Мы помогаем курдам финансово/оружием", - написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что США помогают курдам финансово, а также оружием.
В воскресенье Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии и не будут находиться в районе проведения этой операции. В релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора Трампа и Эрдогана, также сообщается, что теперь Турция будет ответственна за всех боевиков террористической группировки ИГ*, взятых в плен за последние два года после разгрома ИГ* Соединенными Штатами.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии, общая численность которых оценивалась в 2 тысяч человек. Позднее в Вашингтоне заявили, что около 400 американских военных останутся в стране.
* Террористическая группировка, запрещена в России
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