Трамп заявил, что США продолжат поддержку курдов в Сирии

"Может, мы в процессе ухода из Сирии, но мы никоим образом не бросили курдов, которые особенные люди и замечательные бойцы. Точно так же наши отношения с Турцией - торговым партнером по НАТО и торговле - очень хорошие. У Турции уже большое курдское население, и (она – ред.) полностью понимает, что у нас оставалось только 50 солдат в той части Сирии, и их переместили, любые бессмысленные боевые действия Турции будут разрушительны для их экономики и их очень хрупкой валюты. Мы помогаем курдам финансово/оружием", - написал Трамп в Twitter.