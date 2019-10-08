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РИА Новости

Врачи в Подмосковье спасли пациента, травмированного циркулярной пилой

16:08 08.10.2019
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© Depositphotos / alexrozЦиркулярная пила
Циркулярная пила
© Depositphotos / alexroz
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Врачам Красногорской городской больницы №1 удалось спасти пациента, разрезавшего руку циркулярной пилой во время бытовых работ, сообщает пресс-служба минздрава региона.
"В Красногорскую городскую больницу №1 Минздрава Московской области поступил мужчина, который получил травму циркулярной пилой... По словам врачей, травма была настолько серьезной, что была угроза потери левой кисти... Врачи выполнили пластику сосудов, наложили швы срединного нерва и сухожилий, в результате чего руку удалось спасти", - утверждается в пресс-релизе.
В результате тяжелой травмы у пациента наблюдались нарушение кровоснабжения и иннервации, сообщает пресс-служба со ссылкой на слова хирурга-ортопеда Сергея Косарева.
По данным пресс-службы, операция продлилась шесть часов, теперь пациента должны выписать под амбулаторное наблюдение.
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