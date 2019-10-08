Врачи в Подмосковье спасли пациента, травмированного циркулярной пилой

"В Красногорскую городскую больницу №1 Минздрава Московской области поступил мужчина, который получил травму циркулярной пилой... По словам врачей, травма была настолько серьезной, что была угроза потери левой кисти... Врачи выполнили пластику сосудов, наложили швы срединного нерва и сухожилий, в результате чего руку удалось спасти", - утверждается в пресс-релизе.