Экс-начальника колонии, где сидели Кокорин и Мамаев, обвинили в халатности

ВОРОНЕЖ, 8 окт - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в халатности с ущербом в более 14 миллионов рублей бывшему начальнику колонии в Белгородской области, где отбывали срок братья Кокорины Александр и Кирилл и Павел Мамаев, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, должностные лица ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области заключили с ФКУ "Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД России" 12 государственных контрактов на поставку консервированных овощей для нужд МВД России. При этом, как выяснило следствие, у колонии не имелось ни производственных мощностей, ни соответствующих специалистов.

"Производство консервов осуществлялось в цеху ООО "КонПрок" в соответствии с договором аренды. Для исполнения контрактов руководство ИК-4 получило авансом 80% их цены. Однако произведенная продукция не отвечала требованиям государственных контрактов и не была принята заказчиком. Ущерб составил более 14 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

По данным СК, в ходе расследования возбужденного ранее уголовного дела о халатности была установлена причастность к совершению преступления бывшего начальника ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области.

"В настоящее время ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Он объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

Материалы уголовного дела в отношении экс-начальника колонии выделены в отдельное производство. Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Козырева, колонию фигурант дела не возглавляет с 2018 года.