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РИА Новости

Экс-начальника колонии, где сидели Кокорин и Мамаев, обвинили в халатности

16:07 08.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники ФСИН
Сотрудники ФСИН
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники ФСИН. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 8 окт - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в халатности с ущербом в более 14 миллионов рублей бывшему начальнику колонии в Белгородской области, где отбывали срок братья Кокорины Александр и Кирилл и Павел Мамаев, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, должностные лица ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области заключили с ФКУ "Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД России" 12 государственных контрактов на поставку консервированных овощей для нужд МВД России. При этом, как выяснило следствие, у колонии не имелось ни производственных мощностей, ни соответствующих специалистов.
"Производство консервов осуществлялось в цеху ООО "КонПрок" в соответствии с договором аренды. Для исполнения контрактов руководство ИК-4 получило авансом 80% их цены. Однако произведенная продукция не отвечала требованиям государственных контрактов и не была принята заказчиком. Ущерб составил более 14 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
По данным СК, в ходе расследования возбужденного ранее уголовного дела о халатности была установлена причастность к совершению преступления бывшего начальника ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области.
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"В настоящее время ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Он объявлен в розыск", - говорится в сообщении.
Материалы уголовного дела в отношении экс-начальника колонии выделены в отдельное производство. Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Козырева, колонию фигурант дела не возглавляет с 2018 года.
Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №4 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области" (общий режим для содержания впервые осужденных мужчин) расположена в городе Алексеевка. В ней отбывали наказание осужденные в начале мая этого года за две драки в центре Москвы футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат и Кирилл. Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Мамаева, 17 сентября они покинули колонию.
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