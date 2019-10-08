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РИА Новости

Georgian Airways готовит иск против России из-за запрета полетов

16:05 08.10.2019 (обновлено: 01:37 09.10.2019)
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© РИА Новости / Давид Хизанишвили / Перейти в фотобанкСамолет грузинской частной авиакомпании Airzena - Georgian Airways
Самолет грузинской частной авиакомпании Airzena - Georgian Airways
© РИА Новости / Давид Хизанишвили
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 8 окт – РИА Новости. Грузинская авиакомпания Georgian Airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.

"Авиакомпания Georgian airways планирует потребовать в Европейском суде 25 миллионов долларов США от министерства транспорта России за необоснованное прекращение полетов в Россию. Формальная причина запрета - это претензия Минтранса России, якобы Georgian airways имеет навигационный долг перед Россией в размере 800 тысяч долларов, а также то, что якобы министерство недовольно программой авиационной безопасности компании. С полной ответственностью сообщаем, что Georgian airways не имеет никакой задолженности", - говорится в заявлении Бокерии, опубликованном на сайте грузинского Первого канала.

Он утверждает, что у авиакомпании нет никаких проблем с обеспечением безопасности. "Следовательно, решение Минтранса о запрете полетов для Georgian Airways незаконное, в результате чего компания понесла большой финансовый ущерб. Также были нарушены права наших пассажиров", - говорится в заявлении.
Ранее директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова сообщила, что задолженность грузинских авиакомпаний перед РФ за аэронавигационное обслуживание достигла 1 миллиона долларов. Она отметила, что еще 10 лет назад на переговорах существовавшей тогда Росаэронавигации и министерства экономического развития Грузии был рассмотрен вопрос по урегулированию долга за аэронавигационное обслуживание. В ходе переговоров грузинская сторона согласилась с наличием просроченной задолженности перед "Госкорпорацией по ОрВД" и, в соответствии с достигнутыми договоренностями, представила график ее погашения. Но с 2008 года платежи по графику не осуществляются.
Самолет грузинской авиакомпании Airzena
5 октября, 11:44РИА Новости
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Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, после чего президент РФ Владимир Путин своим указом запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля и рекомендовал туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.
В свою очередь российский Минтранс также с 8 июля приостановил полеты в РФ грузинских авиакомпаний. Ведомство указало, что приостановка продлится до момента предоставления Georgian Airways и MyWay Airlines программ авиационной безопасности, их аудита и одобрения российской стороной, а также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности за аэронавигацию.
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Светлана Петрова (Минтранс)Протесты в ГрузииЕвропейский судМинистерство транспорта РФВладимир ПутинРоссияГрузияВ мире
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