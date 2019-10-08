БАКУ, 8 окт – РИА Новости. Четыре рыбака пропали без вести в азербайджанском секторе Каспия, на их поиски привлечен вертолет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Азербайджана.
"Согласно информации, поступившей на горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям, 8 октября 2019 года ночью из Пираллахинского района города Баку четыре рыбака для ловли рыбы вышли в море и не вернулись в назначенное время", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что "к поискам привлечен вертолет авиационного отряда МЧС, проинформированы соответствующие структуры".
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