БАКУ, 8 окт – РИА Новости. Четыре рыбака пропали без вести в азербайджанском секторе Каспия, на их поиски привлечен вертолет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Азербайджана.

"Согласно информации, поступившей на горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям, 8 октября 2019 года ночью из Пираллахинского района города Баку четыре рыбака для ловли рыбы вышли в море и не вернулись в назначенное время", - говорится в сообщении.