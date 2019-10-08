Госдума поддержала проект о понятии "ящик для сбора пожертвований"

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым закрепляется понятие "ящик для сбора пожертвований" и особенности его использования.

Законодательная инициатива была подготовлена группой депутатов от фракции "Единая Россия" и вносит изменения в федеральный закон "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях".

"Законопроектом предлагается закрепить понятие и виды ящиков для сбора пожертвований - переносной и стационарный; определить, что право использования таких ящиков может принадлежать исключительно некоммерческим организациям, учредительными документами которых предусмотрено право на осуществление благотворительной деятельности", - говорится в пояснительной записке.

Проект закона направлен на закрепление правовых оснований установки и использования стационарных ящиков, а также предусматривает условия использования переносных ящиков.

"Вместе с тем в действующем законодательстве не регламентируются правила сбора денежных средств посредством ящиков для сбора пожертвований (благотворительных ящиков). Отсутствуют не только законодательные положения, регулирующие указанную деятельность, но и легальное определение ящика для сбора пожертвований", - говорится в документе.

По мнению авторов инициативы, требования к таким ящикам, порядок их установки и использования будет определяться правительством РФ.