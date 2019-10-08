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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии

15:54 08.10.2019 (обновлено: 15:55 08.10.2019)
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© Фото : МИД РФМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
© Фото : МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу сирийское урегулирование, особое внимание стороны уделили ситуации на северо-востоке Сирии, сообщили во вторник в российском МИД.
"Стороны подробно обсудили процесс сирийского урегулирования, уделив особое внимание ситуации на северо-востоке САР", - говорится в комментарии ведомства.
Отмечается, что также состоялся обмен мнениями по ситуации на Балканах.
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"Министры условились о продолжении интенсивного диалога в целях дальнейшего укрепления и развития российско-турецкого сотрудничества по всем направлениям", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Турция объявила о скором начале операции против курдских формирований, которых поддерживают США, на приграничной территории Сирии. США заявили, что не будут участвовать в операции, более того, отведут войска от района возможных военных действий. Как заявил проправительственной газете al-Watan замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад, сирийские власти будут защищать всю территорию САР и не приемлют оккупации "даже пяди сирийской земли".
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Война в СирииМевлют ЧавушоглуФейсал МикдадСергей ЛавровМИД РФМИД ТурцииТурцияРоссияСШАВ мире
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