Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу сирийское урегулирование, особое внимание стороны уделили ситуации на северо-востоке Сирии, сообщили во вторник в российском МИД.

"Министры условились о продолжении интенсивного диалога в целях дальнейшего укрепления и развития российско-турецкого сотрудничества по всем направлениям", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Турция объявила о скором начале операции против курдских формирований, которых поддерживают США, на приграничной территории Сирии. США заявили, что не будут участвовать в операции, более того, отведут войска от района возможных военных действий. Как заявил проправительственной газете al-Watan замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад, сирийские власти будут защищать всю территорию САР и не приемлют оккупации "даже пяди сирийской земли".