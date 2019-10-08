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РИА Новости
Туризм

Индия отменила рекомендацию для туристов и паломников не посещать Кашмир

15:56 08.10.2019
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© AP Photo / Dar YasinКочевники в горах Кашмира
Кочевники в горах Кашмира
© AP Photo / Dar Yasin
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 окт - РИА Новости. Администрация подконтрольной Индии части Кашмира в связи с нормализацией обстановки в сфере безопасности отменила действовавшую более двух месяцев рекомендацию туристам и паломникам не посещать эти районы.
"Мы распорядились, чтобы рекомендация туристам покинуть Кашмирскую долину была отменена. Решение вступит в силу с 10 октября", - сообщил журналистам представитель действующего главы региона Сатьи Пал Малика. Его слова приводит во вторник журнал India Today.
Предупреждение туристам и паломникам было сделано 2 августа - после того как военные и полиция теперь уже бывшего штата Джамму и Кашмир получили данные о готовящихся атаках террористов в регионе. Также боевики, которых, по мнению Нью-Дели, поддерживала армия соседнего Пакистана, намеревались сорвать паломничество к знаменитому храму, расположенному в пещере Амарнатх. Ежегодно в летнее время тысячи индусов посещают эту святыню, тогда как большую часть года она покрыта снегом.
После недавнего решения центрального правительства Индии упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории, обстановка в этом индийском регионе обострилась.
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