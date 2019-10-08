Индия отменила рекомендацию для туристов и паломников не посещать Кашмир

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 окт - РИА Новости. Администрация подконтрольной Индии части Кашмира в связи с нормализацией обстановки в сфере безопасности отменила действовавшую более двух месяцев рекомендацию туристам и паломникам не посещать эти районы.

"Мы распорядились, чтобы рекомендация туристам покинуть Кашмирскую долину была отменена. Решение вступит в силу с 10 октября", - сообщил журналистам представитель действующего главы региона Сатьи Пал Малика. Его слова приводит во вторник журнал India Today.

Предупреждение туристам и паломникам было сделано 2 августа - после того как военные и полиция теперь уже бывшего штата Джамму и Кашмир получили данные о готовящихся атаках террористов в регионе. Также боевики, которых, по мнению Нью-Дели, поддерживала армия соседнего Пакистана, намеревались сорвать паломничество к знаменитому храму, расположенному в пещере Амарнатх. Ежегодно в летнее время тысячи индусов посещают эту святыню, тогда как большую часть года она покрыта снегом.