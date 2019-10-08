Более 8 тыс школьников Чувашии прошли онлайн-тестирование на профориентацию

ЧЕБОКСАРЫ, 8 окт – РИА Новости. В рамках проекта "Билет в будущее" более восьми тысяч школьников Чувашии прошли онлайн-тестирование на профориентацию, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Минобразования республики.

"Билет в будущее" – проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций. В рамках проекта около одного миллиона российских школьников пройдут профориентационный тест на специализированной цифровой платформе. Оператором проекта стал Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". Онлайн-тестирование в Чувашии прошли учащиеся 6-11-х классов из более чем ста школ региона. После каждого этапа тестирования участники проекта получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями.

"Онлайн-диагностика позволяет определить уровень осознанности и готовность школьника к выбору, а также уровень владения основными гибкими навыками – память, внимание, умение работать в команде, логика. Тестирование также выявляет сферу профессиональных интересов подростков и их знания о конкретных компетенциях", - сказал собеседник агентства.

По словам директора департамента по реализации проектов развития детей и молодежи “WorldSkills” Евгении Кожевниковой, всего в онлайн-тестировании в рамках "Билета в будущее" приняли участие 36 регионов России.