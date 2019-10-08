Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T15:46Z
https://ria.ru/20191008/1559545928.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152950/88/1529508819_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_a179617875a8c7e8669d49e1e49ecd0c.jpg
РИА Новости
Чувашская республика

Более 8 тыс школьников Чувашии прошли онлайн-тестирование на профориентацию

15:46 08.10.2019
193
© РИА Новости / Виталий АньковРабота за компьютером
Работа за компьютером
© РИА Новости / Виталий Аньков
ЧЕБОКСАРЫ, 8 окт – РИА Новости. В рамках проекта "Билет в будущее" более восьми тысяч школьников Чувашии прошли онлайн-тестирование на профориентацию, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Минобразования республики.
"Билет в будущее" – проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций. В рамках проекта около одного миллиона российских школьников пройдут профориентационный тест на специализированной цифровой платформе. Оператором проекта стал Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". Онлайн-тестирование в Чувашии прошли учащиеся 6-11-х классов из более чем ста школ региона. После каждого этапа тестирования участники проекта получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями.

"Онлайн-диагностика позволяет определить уровень осознанности и готовность школьника к выбору, а также уровень владения основными гибкими навыками – память, внимание, умение работать в команде, логика. Тестирование также выявляет сферу профессиональных интересов подростков и их знания о конкретных компетенциях", - сказал собеседник агентства.

По словам директора департамента по реализации проектов развития детей и молодежи “WorldSkills” Евгении Кожевниковой, всего в онлайн-тестировании в рамках "Билета в будущее" приняли участие 36 регионов России.
"Наиболее активно отработали этот этап Краснодарский, Забайкальский и Ставропольский края, Республика Башкортостан, Московская, Самарская Свердловская и Челябинская области", - сказала Кожевникова.
Участники форума Московский день профориентации и карьеры в Москве
10 июня, 09:11РИА Новости
В Роструде оценили идею проводить национальный день профориентации
000000
Обсудить 0
Чувашская республикаОбщество
Рекомендуем
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков во время пресс-конференции о IX Всероссийском фестивале NAUKA 0+
Глава Минобрнауки назвал заявления об оттоке специалистов преувеличенными
РИА
Новости
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
Володин отметил вклад ВГИКа в формирование российской киноиндустрии
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин
Школа для работников АПК откроется в Тамбовской области до конца года
Нейросеть
Калининградские ученые создали нейросеть для подбора кандидатов на работу
Лента
новостей
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Кадыров поздравил Путина и поблагодарил за преобразования в Чечне
Губернатор Тюменской области Александр Моор
В Тюмени пройдет заседание специалистов медвузов из России и Китая
Дети на уроке в школе
В Якутии для детей открыли Дом научной коллаборации в рамках нацпроекта
Спортивный зал
СК проверит данные о новгородском школьнике, сломавшем руки на физкультуре
В Таиланде погибла семья слонов
В Таиланде обнаружили тела еще пяти слонов, пытавшихся спасти слоненка
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль подозревает, что иностранные чиновники скрывают позиции по Крыму
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Антонов заявил о конструктивном диалоге по Венесуэле с Абрамсом
Бутилированная вода
СМИ: в России могут возникнуть перебои с поставками импортной воды
Президент США Дональд Трамп
Вице-президент Турции ответил на угрозу Трампа уничтожить экономику страны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
06:56Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
06:52В Колыме сомневаются в объективности рейтинга смертности от алкоголя
06:39Врачи оценили состояние пострадавшей при пожаре в Красноярске
06:14В Брянске похоронщики продавали бесплатные места на кладбище
06:12Названы самые эффективные способы сэкономить в путешествиях
06:09Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
06:09Букмекеры выдвигают Джорджа Мартина на Нобелевскую премию по литературе
Лента новостейМолния