СК проверит сообщение о ранении годовалого ребенка в одном из московских ТЦ

"Из информационного сообщения на одном из интернет-сайтов следует, что в одном из магазинов в торговом центре на севере Москвы годовалый ребенок получил травму головы осколком от разбившейся бутылки, которая выпала из тележки. По данному факту ... организовано проведение доследственной проверки", - сказала она.