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РИА Новости

СК проверит сообщение о ранении годовалого ребенка в одном из московских ТЦ

15:40 08.10.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Следователи проверяют данные о том, что годовалого ребенка ранило осколком разбившейся бутылки в одном из торговых центров в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
"Из информационного сообщения на одном из интернет-сайтов следует, что в одном из магазинов в торговом центре на севере Москвы годовалый ребенок получил травму головы осколком от разбившейся бутылки, которая выпала из тележки. По данному факту ... организовано проведение доследственной проверки", - сказала она.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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