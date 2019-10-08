СК проверит сообщение о ранении годовалого ребенка в одном из московских ТЦ

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Следователи проверяют данные о том, что годовалого ребенка ранило осколком разбившейся бутылки в одном из торговых центров в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
"Из информационного сообщения на одном из интернет-сайтов следует, что в одном из магазинов в торговом центре на севере Москвы годовалый ребенок получил травму головы осколком от разбившейся бутылки, которая выпала из тележки. По данному факту ... организовано проведение доследственной проверки", - сказала она.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.