Fortum уверен, что Россия одобрит покупку им более 20,5% Uniper

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Финский концерн Fortum уверен, что российские власти одобрят покупку им более 20,5% немецкой компании Uniper, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу Fortum Пекку Лундмарка.

Ранее во вторник Fortum сообщил, что договорился с фондами Elliott и Knight Vinke о покупке более 20,5% акций немецкой компании Uniper. Предполагается, что сумма сделки составит 2,3 миллиарда евро. Таким образом, доля Fortum в Uniper возрастет более чем до 70,5%, и общие инвестиции в Uniper увеличатся примерно до 6,2 миллиарда евро.

Как сообщил глава Fortum, недавние переговоры с российскими властями позволяют финской компании считать, что решение для урегулирования вопроса об ограничении владения акциями, есть.

"Мы бы не предприняли этот шаг, если бы не были вполне уверены, что одобрение можно получить", - цитирует издание Лундмарка.

Во вторник Федеральная антимонопольная служба РФ сообщила, что получила ходатайство финского Fortum о покупке 20,5% немецкой Uniper. Разрешение ФАС на сделку понадобилось, так как обе иностранные компании владеют активами в РФ. Финскому Fortum принадлежит 94% акций российского "Фортума" - одного из ведущих производителей и поставщиков тепловой и электроэнергии на Урале и в Западной Сибири. В его структуру входят восемь ТЭС. Общая установленная мощность — 4,8 ГВт. Uniper принадлежит 83,73% акций российской "Юнипро". В состав "Юнипро" входят пять электростанций общей мощностью 11,2 ГВт.

В июне 2018 года Fortum консолидировал 47,35% акций немецкой Uniper, закрыв сделку по покупке 47,12% акций. Fortum сообщал, что выплатил в рамках сделки в общей сложности 3,7 миллиарда евро, из которых за счет собственных средств профинансировал 1,95 миллиарда евро и за счет кредитов — 1,75 миллиарда евро.