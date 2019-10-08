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РИА Новости

Зюганов поддержал увеличение зарплаты президента

15:38 08.10.2019
33299
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГеннадий Зюганов
Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов считает правильным увеличение зарплаты президента РФ, поскольку, по его мнению, "большая государственная деятельность" требует крупных расходов.
Президент РФ Владимир Путин накануне подписал указ "О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации". В частности, зарплата президента, премьера и других госслужащих повышается на 4,3%.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
7 октября, 19:10Радио Sputnik
Песков рассказал, с чем связано повышение зарплат президенту и премьеру
"Мне кажется, на эту тему больше болтовни. Статья по обслуживанию президента имеет достаточно средств для того, чтобы летать на самолетах, сопровождать... Это правильно, без этого невозможно вести большую государственную деятельность, тем более, смотрите географию полетов, встреч - большая перегрузка", - сказал Зюганов журналистам.
В соответствии с указом на 4,3% повышены также зарплаты премьера, министра обороны, министра внутренних дел РФ, министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, директора Федеральной службы безопасности, главы Федеральной службы войск национальной гвардии, директора Службы внешней разведки, директора Федеральной службы охраны, директора Государственной фельдъегерской службы, секретаря Совета безопасности РФ, первого зампреда правительства РФ, председателя ЦИК, его заместителя и секретаря, уполномоченного по правам человека в РФ.
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Геннадий ЗюгановВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Гибкий коммунист.....
8 октября, 15:43
Арсений Понфиленко
2040102
А как же коммунизм и социальное равенство? Коммунисты свои взгляды пересмотрели? Или Зюганов намекает, что и у него государственная деятельность не маленькая, и, не мешало бы?
8 октября, 15:41
agent_anonimus
1030305
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