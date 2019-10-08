Зюганов поддержал увеличение зарплаты президента

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов считает правильным увеличение зарплаты президента РФ, поскольку, по его мнению, "большая государственная деятельность" требует крупных расходов.

Президент РФ Владимир Путин накануне подписал указ "О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации". В частности, зарплата президента, премьера и других госслужащих повышается на 4,3%.

"Мне кажется, на эту тему больше болтовни. Статья по обслуживанию президента имеет достаточно средств для того, чтобы летать на самолетах, сопровождать... Это правильно, без этого невозможно вести большую государственную деятельность, тем более, смотрите географию полетов, встреч - большая перегрузка", - сказал Зюганов журналистам.